中国新债：加拿大BC省三年期熊猫债利率2.95%，认购倍数1.99倍--中行

路透北京1月21日 - 中国银行 周四公告称，其担任牵头主承销商的加拿大不列颠哥伦比亚省（BC省）人民币债券发行完毕，票面年利率为2.95%，认购额逾59.8亿元人民币，约为发行额的1.99倍。

此前，BC省发布公告称，将于本周四在中国银行间市场簿记建档发行30亿元固息债券（熊猫债），期限三年；此亦为第二单外国政府熊猫债。

中行新闻稿表示，BC省熊猫债的成功发行，进一步扩大了中国银行间债券市场发行主体范围，拓宽了境外主权国家和政府机构的人民币融资渠道。

中行介绍，去年12月3日，BC省获银行间市场交易商协会批准，在境内银行间债券市场发行总额不超过60亿元的债券。这是境外政府机构首次获批在境内银行间债券市场发行熊猫债，也是迄今为止获批注册金额最大的境外政府机构熊猫债。

BC省为加拿大的一个自治主权省政府，具有标准普尔AAA级和穆迪Aaa级信用评级。该期债缴款日和起息日同为1月25日，上市流通日为1月26日。联席主承销商包括中国银行、汇丰银行（中国）有限公司，中行为簿记管理人。

熊猫债是指境外机构在中国发行的以人民币计价的债券。中国的熊猫债起步较早，2005年国际金融公司（IFC）、亚洲开发银行（ADB）首开国际金融机构发行熊猫债记录，但随后多年熊猫债发展陷入沉寂。

2014年德国戴姆勒在银行间市场非公开发行5亿元人民币债券，成为首家境外非金融企业发行熊猫债。2015年9月末，香港上海汇丰银行和中国银行(香港)获准在银行间债市发债，国际性商业银行发行熊猫债破冰；10月招商局香港亦发行了5亿元短期融资券，为境外非金融企业首只公开发行熊猫债。

而去年12月15日韩国在银行间债市簿记建档发行了30亿元三年期人民币债券，成为在中国境内发行的首只境外主权国家熊猫债。（完）