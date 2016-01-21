东南亚股市：受油价跌势拖累走跌，菲律宾股市创近两周单日最大跌幅

证交所数据显示，今日外资呈现卖超，外资连续第11天卖超马来西亚股票，今日卖超2.64亿马币(6,037万美元)。
外资卖超菲律宾、泰国及印尼股票的规模则相对温和，分别卖超9.62亿披索(2,010万美元)、5.0627亿泰铢(1,396万美元)，以及1,100亿卢比(791万美元)。
涨跌 当日 今年以来 2015年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 304.85 -2.64 -0.86 -8.40 332.82
新加坡 2532.70 -27.07 -1.06 -12.14 2882.73
马来西亚 1600.92 -17.91 -1.11 -5.41 1692.51
泰国 1245.61 -3.37 -0.27 -3.29 1288.02
印尼 4414.13 -13.86 -0.31 -3.89 4593.01
菲律宾 6084.28 -175.33 -2.80 -12.48 6952.08
越南 521.88 -7.56 -1.43 -9.87 579.03
(完)
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(编译 龚芳; 审校 李婷仪)