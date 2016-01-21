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市场报道 | 2016年 1月 22日 星期五 06:19 BJT

《美国重要政经日程》--1月22日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1330 - 农业部公布一周出口销售报告(因马丁路德金纪念日而推迟一天公布)

1500 - 全美不动产协会(NAR)公布12月成屋销售

1500 - 世界大型企业研究会(Conference Board)发布12月领先指标

1500 - 美国石油协会(API)公布月度统计报告

2000 - 农业部公布月度牲畜存栏量和冷冻产品库存数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 许娜)

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