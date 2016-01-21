《美国重要政经日程》--1月22日

欧元债市：公债收益率从高位回落，因ECB按兵不动抑制叶伦讲话带动的升势
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1330 - 农业部公布一周出口销售报告(因马丁路德金纪念日而推迟一天公布)
1500 - 全美不动产协会(NAR)公布12月成屋销售
1500 - 世界大型企业研究会(Conference Board)发布12月领先指标
1500 - 美国石油协会(API)公布月度统计报告
2000 - 农业部公布月度牲畜存栏量和冷冻产品库存数据
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 许娜)
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
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路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。