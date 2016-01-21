美国与加拿大经济指标预测--1月22日-1月29日****

欧元债市：公债收益率从高位回落，因ECB按兵不动抑制叶伦讲话带动的升势
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
1月18日当周
1月22日(五)
1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -0.4% -0.1%
(较上年同期) +1.7% +1.4%
央行核心CPI(较前月) -0.3% -0.3%
(较上年同期) +2.1% +2.0%
1330 加拿大零售销售(较前月) 11月 +0.2% +0.1%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% 持平
1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 51.1 51.2
1500 美国成屋销售年率(万户) 12月 520 476
成屋销售(较前月) +8.9% -10.5%
1500 美国领先指标(较前月) 12月 -0.1% +0.4%
1月25日当周
1月25日(一)
1530 美国达拉斯联储制造业活动指数 1月 -- 负20.10
1月26日(二)
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 11月 -- +0.5%
(较上年同期) -- +6.1%
1400 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月) 11月 -- +0.8%
未经季节调整房价指数(较前月) -- +0.1%
房价指数(较上年同期) -- +5.5%
1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 1月初值 -- 54.0
服务业PMI -- 54.3
1500 美国消费者信心指数 1月 97.0 96.5
1500 美国里奇蒙联储综合指数 1月 -- 正6
服务业指数 -- 0
1月27日(三)
1500 美国新屋销售年率(万户) 12月 -- 49.0
新屋销售(较前月) -- +4.3%
1900 美联储公布利率决议 -- -- 0.25-0.5%
1月28日(四)
1230 美国建筑许可年率(万户) 12月修正值 -- 123.2
建筑许可(较前月) -- -3.9%
1330 美国耐久财(耐用品)订单 12月 -1.0% 持平
扣除运输的耐久财订单 -0.3% 持平
扣除国防的耐久财订单 -- -1.5%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -0.3%
1500 美国成屋待完成销售指数 12月 -- 106.9
成屋待完成销售(较前月) -- -0.9%
1月29日(五)
1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 11月 -- 持平
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -- -0.2%
(较上年同期) -- -0.2%
1330 美国商品贸易收支(亿美元) 12月初值 -- 逆差605
1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第四季初值 +1.3% +2.0%
最终销售 -- +2.7%
消费者支出 -- +3.0%
GDP平减指数 -- +1.3%
核心个人消费支出(PCE)物价指数 -- +1.4%
个人消费支出(PCE)物价指数 -- +1.3%
1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 1月 -- 42.9
1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 1月终值 93.5 93.3
现况指数 -- 105.1
预期指数 -- 85.7
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 王兴亚；审校 张涛)
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
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路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。