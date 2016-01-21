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债券 | 2016年 1月 22日 星期五 07:20 BJT

基金产业：投资人在1月20日止当周从美国股票基金撤资52亿美元--理柏

路透纽约1月21日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，截至1月20日当周，投资人将52亿美元资金撤出美国股票基金，为连续第三周撤出资金。

数据显示，美国应税债券基金当周共计有4.12亿美元资金流出。

理柏称，当周风险相对偏低的货币市场基金共计有75亿美元资金流出。(完) (编译 汪红英；审校 王兴亚)

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