基金产业：投资人在1月20日止当周从美国股票基金撤资52亿美元--理柏

欧元债市：公债收益率从高位回落，因ECB按兵不动抑制叶伦讲话带动的升势
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
路透纽约1月21日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，截至1月20日当周，投资人将52亿美元资金撤出美国股票基金，为连续第三周撤出资金。
数据显示，美国应税债券基金当周共计有4.12亿美元资金流出。
理柏称，当周风险相对偏低的货币市场基金共计有75亿美元资金流出。(完) (编译 汪红英；审校 王兴亚)
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
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路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。