美国债市：10年期TIPS标售需求创七年半来最弱，受累于通胀疲软担忧

TIPS损盈平衡通胀率已随着油价而下挫。衡量投资者对10年通胀前景预期的10年期TIPS损盈平衡通胀率 周三触及1.32%，为2009年4月以来最低。

TIPS标售的部分细节比预期更糟 。

是次标售10年期TIPS得标利率0.725%为2011年5月以来最高，比预期水准高出逾4个基点。

投标倍数自11月的上次标售10年期TIPS时的2.38倍降至2.19，为2008年7月来最低 。

投资公司、外国央行和其他间接投标者买下56.6%新债供应，为2014年9月以来最低占比。

小型债券交易商和其他直接投标者购得9.0%，为2015年3月以来最大占比。