美国债市：10年期TIPS标售需求创七年半来最弱，受累于通胀疲软担忧

欧元债市：公债收益率从高位回落，因ECB按兵不动抑制叶伦讲话带动的升势
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
TIPS损盈平衡通胀率已随着油价而下挫。衡量投资者对10年通胀前景预期的10年期TIPS损盈平衡通胀率 周三触及1.32%，为2009年4月以来最低。
TIPS标售的部分细节比预期更糟 。
是次标售10年期TIPS得标利率0.725%为2011年5月以来最高，比预期水准高出逾4个基点。
投标倍数自11月的上次标售10年期TIPS时的2.38倍降至2.19，为2008年7月来最低 。
投资公司、外国央行和其他间接投标者买下56.6%新债供应，为2014年9月以来最低占比。
小型债券交易商和其他直接投标者购得9.0%，为2015年3月以来最大占比。
初级市场交易商得到33.5%，为2014年9月以来最高占比。(完) (编译 杜明霞/张若琪 审校 张涛/徐文焰)
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
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路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。