金砖国家：1月21日股汇市收盘纵览

路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月21日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报688.52点，下跌0.61%。

中国股市：沪综指收跌3.2%至逾13个月新低，受港股连续下跌冲击明显

中国汇市：人民币窄幅波动微收升，贬值预期仍在但春节前大概率持稳

香港股市：恒生指数收低1.8%，受中国股市大跌拖累

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巴西股市：指标Bovespa指数 收报37,717.109点，上涨0.19%，因欧洲央行总裁德拉吉提升了市场对该行将进一步宽松政策的预期。欧洲央行的决定提振股市和油价从12年低点上涨。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报4.1644/55，盘中一度大跌1.7%，即便欧洲央行进一步放宽政策的预期提振其他一些市场。上日雷亚尔收报4.1025/50。

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南非股市：收盘接近两年低位，盘中交投震荡。指标Top-40指数 收报41,543.66点，下跌0.16%。大盘综合指数 收报46,282.02点，下跌0.1%。

南非汇市：兰特兑美元上涨，因全球市场人气回升

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印度股市：BSE指数 下跌0.41%，收报23,962.21点，触及2014年5月以来最低收位，因油价重拾跌势引发避险情绪，令亚洲市场承压。NSE指数 下跌0.44%，收报7,276.8点，为2014年5月30日以来最低收位。

印度汇市：卢比兑美元 收报68.02/68.03，上日收报67.95/67.96。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报632.12点，上涨0.59%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报333.34点，上涨0.65%。