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亚洲 | 2016年 1月 22日 星期五 08:09 BJT

《中国重要政经日程》--1月22日

=============================今日重要政经日程==========================

1月22日（周五）

--中国国家主席习近平自19日起对沙特阿拉伯、埃及、伊朗三国进行国事访问，至23日。出访期间，习近平主席将见证经贸能源、科技、金融等多个领域合作协议的签署，就中东局势的和平稳定进一步提出中国主张。

*--10:00 人力资源和社会保障部召开新闻发布会，通报2015年第四季度人社工作进展情况。

=============================近期重要政经日程==========================

3月3日（周四）

--全国政协十二届四次会议在北京召开。

3月5日（周六）

--十二届全国人大四次会议在京召开。议程包括：审议政府工作报告，审查和批准国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，审查和批准计划报告、预算报告等。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张金栋; 审校 林高丽)

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