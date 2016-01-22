《中国重要政经日程》--1月22日

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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=============================今日重要政经日程==========================
1月22日（周五）
--中国国家主席习近平自19日起对沙特阿拉伯、埃及、伊朗三国进行国事访问，至23日。出访期间，习近平主席将见证经贸能源、科技、金融等多个领域合作协议的签署，就中东局势的和平稳定进一步提出中国主张。
*--10:00 人力资源和社会保障部召开新闻发布会，通报2015年第四季度人社工作进展情况。
=============================近期重要政经日程==========================
3月3日（周四）
--全国政协十二届四次会议在北京召开。
3月5日（周六）
--十二届全国人大四次会议在京召开。议程包括：审议政府工作报告，审查和批准国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，审查和批准计划报告、预算报告等。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张金栋; 审校 林高丽)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。