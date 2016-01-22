《全球重要经济事件一览表》--1月22日-1月29日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1月22日(五)

达沃斯--欧洲央行总裁德拉吉参加世界经济论坛年会的讨论(0745)；欧洲央行执委科尔参加世界经济论坛年会小组讨论，主题为“重建欧洲金融信心”(1200)。

慕尼黑--德国央行总裁魏德曼在向德国智库Ifo主席辛纳致敬的国际研讨会上发表演说(0830)。

维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼在经济记者俱乐部发表讲话(0900)。

都柏林--爱尔兰央行总裁连恩发表演讲(1230)。

1月25日(一)

暂无重要经济事件。

1月26日(二)

伦敦--英国央行总裁卡尼出席英国下议院财政委员会会议(1000)。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的政策会议(至1月27日)

布拉提斯拉瓦--斯洛伐克央行公布最新季度宏观经济预估(1200)

1月27日(三)

都柏林--欧洲金融论坛，演讲者包括：爱尔兰央行总裁连恩、爱尔兰总理肯尼与英国央行副总裁贝利。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会宣布利率决议，并发布声明(1900)。

惠灵顿--新西兰央行公布利率决定(2000)。

1月28日(四)

东京--日本央行货币政策会议(至1月29日)。

1月29日(五)

斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁约希尼克发表讲话，题为“瑞典央行非传统货币政策经验及未来之路”。

旧金山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯参加联邦俱乐部、美银美林的年度经济预测活动(2030)。

东京--日本央行公布利率决定(0200)。

1月30日(六)

意大利都灵--意大利央行总裁维斯科在意大利金融市场协会年度会议上向银行业人士发表讲话(0730)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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