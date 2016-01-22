《全球主要国家债券发行预告》--1月22日-1月29日

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/25 1350 法国 标售国库券(BTF) 1/26 美国 发售两年期公债 1/26 日本 加强流动性标债 1/26 西班牙 标售国库券 1/27 美国 发售五年期公债 1/27 美国 发售两年期浮息公债 1/28 美国 发售七年期公债 1/28 日本 标售三个月期贴现国库券 1/28 日本 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 张荻)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。