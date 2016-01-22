版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 22日 星期五 08:14 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--1月22日-1月29日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期    时间   国家    规模   发行细节
 1/25    1350   法国           标售国库券(BTF)
 1/26           美国           发售两年期公债
 1/26           日本           加强流动性标债
 1/26           西班牙         标售国库券
 1/27           美国           发售五年期公债
 1/27           美国           发售两年期浮息公债
 1/28           美国           发售七年期公债
 1/28           日本           标售三个月期贴现国库券
 1/28           日本           标售两年期公债
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 张若琪 审校 张荻)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐