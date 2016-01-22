《全球主要国家债券发行预告》--1月22日-1月29日

俄罗斯金融：将在油价允许下购入外汇，但金额将有限--央行

路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。