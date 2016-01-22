《香港报摘》--经济日报1月22日

**头版头条**

--为了缓解春节前资金压力，中国人民银行在短短的6个交易日内多管齐下投放了逾1.86万亿元人民币流动性，规模超过2次降准。然而，受资金紧张加上外围股市下跌拖累，沪综指 失守2,900点创逾13个月收市新低。

**其他**

--大鳄狙击港元未果，市场对港滙脱鈎猜疑稍有缓和，港滙 虽回顺至7.82水平，惟3个月港元拆息 急升至逾6年新高，市场忧打击港股及楼市。

--摩根资产管理机构业务拓展总监吴家俐表示，近期人民币贬值难免对销售带来挑战，惟南下基金配置于新兴产业多，更适合能接受较高风险人士。

--据市场消息指出，湖北省融资租赁公司中国融众金融 公开发售部分录得超额认购2.3倍，将行使超额配股权，并以招股价区间下限2.11港元定价，集资约2.4亿港元。（完）

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