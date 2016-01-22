《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月22日

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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*工商时报：
--iPhone第二大代工厂和硕 宣布因股价本益比过低，为维护股东权益，今日起执行5万张库藏股、为期二个月，预计最多砸下40亿台币现金。
--总统当选人蔡英文昨表示，〞民意与民主〞是未来政府处理两岸政策的两大支柱，她将在1992年两岸两会会谈的历史事实，以及双方求同存异的共同认知等四大政治基础上，继续推动两岸关系和平。
--陆委会与经济部就两岸货贸谈判进行内部讨论，陆委会发言人林祖嘉昨日表示，货贸谈判〞绝对没有要全面暂停的意思〞，只是当前大环境有些改变，新国会运作、陆方态度等都是不确定因素，先持续推进小范围业务沟通或成可能的选项。
*经济日报：
--今年春节陆客赴台旅游热潮，恐怕将是昙花一现，因为3月起陆客团已经陆续喊卡。台旅会表示，选后从18日起，台湾旅行业陆续接到大陆对接的旅行社口头提醒或微信通知，表示从3月20日以后暂时减少出团，估计陆客赴台将大减三分之一。
--行政院昨日发布〞520前行政院政务运作相关因应作为〞，作为各部会在520前有限度推动政务的原则。在法案方面，立院届期不续审的149法案，如政府组织再造、两岸协议监督条例等，应继续推动。
--新光控 核心子公司新光人寿积极抢进国际板债券，以持券金额占比12%居第一大买家。新光金发言人李超儒昨日表示，去年底持券已达新台币2,300亿台币，今年底要增至3,000亿台币。(完)
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台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。