《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月22日

*工商时报：

--iPhone第二大代工厂和硕 宣布因股价本益比过低，为维护股东权益，今日起执行5万张库藏股、为期二个月，预计最多砸下40亿台币现金。

--总统当选人蔡英文昨表示，〞民意与民主〞是未来政府处理两岸政策的两大支柱，她将在1992年两岸两会会谈的历史事实，以及双方求同存异的共同认知等四大政治基础上，继续推动两岸关系和平。

--陆委会与经济部就两岸货贸谈判进行内部讨论，陆委会发言人林祖嘉昨日表示，货贸谈判〞绝对没有要全面暂停的意思〞，只是当前大环境有些改变，新国会运作、陆方态度等都是不确定因素，先持续推进小范围业务沟通或成可能的选项。

*经济日报：

--今年春节陆客赴台旅游热潮，恐怕将是昙花一现，因为3月起陆客团已经陆续喊卡。台旅会表示，选后从18日起，台湾旅行业陆续接到大陆对接的旅行社口头提醒或微信通知，表示从3月20日以后暂时减少出团，估计陆客赴台将大减三分之一。

--行政院昨日发布〞520前行政院政务运作相关因应作为〞，作为各部会在520前有限度推动政务的原则。在法案方面，立院届期不续审的149法案，如政府组织再造、两岸协议监督条例等，应继续推动。

--新光控 核心子公司新光人寿积极抢进国际板债券，以持券金额占比12%居第一大买家。新光金发言人李超儒昨日表示，去年底持券已达新台币2,300亿台币，今年底要增至3,000亿台币。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。