《新兴市场重要经济事件预告》--1月22日-1月29日

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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路透1月22日 - (除特别说明外，均为GMT时间)
1月22日(五)
马尼拉--菲律宾央行公布2015年第四季通胀报告，央行副总裁Diwa Guinigundo将举行简报会，讨论该份报告。
1月25日(一)
阿克拉--加纳央行宣布利率决议(1100)。
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定(1400)。
阿布贾--尼日利亚央行举行货币政策会议(至1月26日)。
1月26日(二)
耶路撒冷--以色列财长Moshe Kahlon在财政部国有企业年会上发表演说(1400)。
安卡拉--土耳其央行公布1月政策会议的会议记录(1200)，并发布季度通胀报告。(0800)
布达佩斯--匈牙利央行召开议息会议(1300)。
比勒陀利亚--南非央行开始为期三天的货币政策委员会会议。
1月27日(三)
耶路撒冷--以色列央行总裁Karnit Flug召开外籍媒体记者会，将讨论货币政策与以色列经济(0900)。
1月28日(四)
孟买--印度央行总裁拉詹在英迪拉甘地发展研究院(Indira Gandhi Institute of Development Research)发表演说(0130)。
基辅--乌克兰央行举行货币政策会议。
开罗--埃及央行举行货币政策委员会会议。
1月29日(五)
莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决议(1030)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 张荻)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。