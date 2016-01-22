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亚洲 | 2016年 1月 22日 星期五 08:30 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--1月22日-1月29日

路透1月22日 - (除特别说明外，均为GMT时间)

1月22日(五)

马尼拉--菲律宾央行公布2015年第四季通胀报告，央行副总裁Diwa Guinigundo将举行简报会，讨论该份报告。

1月25日(一)

阿克拉--加纳央行宣布利率决议(1100)。

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定(1400)。

阿布贾--尼日利亚央行举行货币政策会议(至1月26日)。

1月26日(二)

耶路撒冷--以色列财长Moshe Kahlon在财政部国有企业年会上发表演说(1400)。

安卡拉--土耳其央行公布1月政策会议的会议记录(1200)，并发布季度通胀报告。(0800)

布达佩斯--匈牙利央行召开议息会议(1300)。

比勒陀利亚--南非央行开始为期三天的货币政策委员会会议。

1月27日(三)

耶路撒冷--以色列央行总裁Karnit Flug召开外籍媒体记者会，将讨论货币政策与以色列经济(0900)。

1月28日(四)

孟买--印度央行总裁拉詹在英迪拉甘地发展研究院(Indira Gandhi Institute of Development Research)发表演说(0130)。

基辅--乌克兰央行举行货币政策会议。

开罗--埃及央行举行货币政策委员会会议。

1月29日(五)

莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决议(1030)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 张荻)

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