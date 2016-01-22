美国个股：花旗提高2016年贷款成本预估，油价下挫影响业绩

俄罗斯金融：将在油价允许下购入外汇，但金额将有限--央行
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透纽约1月21日 - 美国花旗集团 财务长John Gerspach周四表示，如果油价“持续”处于每桶30美元，则2016年机构业务贷款损失可能带来10亿美元的支出。
Gerspach在与债券投资者召开的电话会议中表示，如果油价降至每桶25美元，则支出可能是上述预估的两倍。
上周花旗集团公布了季度与全年业绩，当时Gerspach只对2016年上半年的成本做了预估。
Gerspach的最新预估表明，花旗集团的业绩可能连续第二年受到油价下跌的拖累。2015年全年，花旗集团机构客户部门的信贷成本增至9.29亿美元，而2014年只是5,700万美元。
2015年花旗集团获利170.8亿美元，为2006年以来最高。
花旗集团司库James von Moltke在周四的电话会议上表示，年底时为能源贷款损失提列的准备金占这类贷款中资金贷款部分的3.8%。他说，准备金约为风险较高的勘探与生产贷款的5%，这类贷款占资金能源贷款的30%。(完)
(编译 张涛；审校 张荻)
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点
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