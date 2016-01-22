美国个股：花旗提高2016年贷款成本预估，油价下挫影响业绩

路透纽约1月21日 - 美国花旗集团 财务长John Gerspach周四表示，如果油价“持续”处于每桶30美元，则2016年机构业务贷款损失可能带来10亿美元的支出。

Gerspach在与债券投资者召开的电话会议中表示，如果油价降至每桶25美元，则支出可能是上述预估的两倍。

上周花旗集团公布了季度与全年业绩，当时Gerspach只对2016年上半年的成本做了预估。

Gerspach的最新预估表明，花旗集团的业绩可能连续第二年受到油价下跌的拖累。2015年全年，花旗集团机构客户部门的信贷成本增至9.29亿美元，而2014年只是5,700万美元。

2015年花旗集团获利170.8亿美元，为2006年以来最高。

花旗集团司库James von Moltke在周四的电话会议上表示，年底时为能源贷款损失提列的准备金占这类贷款中资金贷款部分的3.8%。他说，准备金约为风险较高的勘探与生产贷款的5%，这类贷款占资金能源贷款的30%。(完)