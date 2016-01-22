《香港报摘》--信报1月22日

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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**头版头条**
--恒生指数 早段显着反弹，最终倒跌344点，市账率跌穿一倍，是1998年亚洲金融风暴以来首次。
**其他**
--除公布新3年计划外，港交所 同时公布新集团标志，象征公司致力连系中国及世界，据悉花费金额约七位数字。
--去年访港旅客录得5,930万人次，按年仅轻微增长2.5%。香港旅游发展局主席林建岳指出，今年情况只可审慎乐观，估计只有低单位数字增长。
--招商银行 的香港分支永隆银行周三调高港元定期存款利率0.1至0.25厘不等后，有企业客户以过亿元敍造港元定存以享高息。
--专注以提供网上贷款的互联网金融科技公司WeLab刚获得新一轮融资，引入包括马来西亚主权基金国库控股、、ING（荷兰国际集团）、香港南丰集团及广东省政府授权经营的国企粤科金融等投资者，注资共12亿港元。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 黄凯)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。