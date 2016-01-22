《香港报摘》--信报1月22日

**头版头条**

--恒生指数 早段显着反弹，最终倒跌344点，市账率跌穿一倍，是1998年亚洲金融风暴以来首次。

**其他**

--除公布新3年计划外，港交所 同时公布新集团标志，象征公司致力连系中国及世界，据悉花费金额约七位数字。

--去年访港旅客录得5,930万人次，按年仅轻微增长2.5%。香港旅游发展局主席林建岳指出，今年情况只可审慎乐观，估计只有低单位数字增长。

--招商银行 的香港分支永隆银行周三调高港元定期存款利率0.1至0.25厘不等后，有企业客户以过亿元敍造港元定存以享高息。

--专注以提供网上贷款的互联网金融科技公司WeLab刚获得新一轮融资，引入包括马来西亚主权基金国库控股、、ING（荷兰国际集团）、香港南丰集团及广东省政府授权经营的国企粤科金融等投资者，注资共12亿港元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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