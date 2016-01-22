《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月22日

1月22日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.8113港元 ) 美股道琼工业指数 周四收高115.94点，或0.74%，报15,882.68点。因油价录得今年以来最大单 日涨幅，且欧洲央行总裁德拉吉的讲话令投资人预期欧元区将采取更多刺激举措。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 87.700 2.77 51389 6.851 6.71 中国铝业 7.260 -0.96 27620 2.268 1.27 中国移动 51.930 1.54 272519 81.128 1.41 中国人寿 12.540 -0.08 234075 19.591 3.11 中石油 55.550 2.78 49677 4.339 3.81 中石化 52.220 4.82 41522 4.079 4.32 汇丰控股 33.510 0.03 3851922 52.351 0.87 中电信 43.150 -0.58 11505 3.371 1.83 中国联通 10.440 0.58 169375 8.155 1.94 兖州煤业 3.760 -0.27 9635 2.937 1.63 华能国际 30.900 0.19 9274 6.034 2.10 南方航空 29.260 -1.94 14770 4.571 1.58 东方航空 23.770 -2.22 6978 3.713 1.19 中芯国际 4.160 -1.65 9272 0.650 1.55（完 ）