《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月22日

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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1月22日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.8113港元 ) 美股道琼工业指数 周四收高115.94点，或0.74%，报15,882.68点。因油价录得今年以来最大单 日涨幅，且欧洲央行总裁德拉吉的讲话令投资人预期欧元区将采取更多刺激举措。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 87.700 2.77 51389 6.851 6.71 中国铝业 7.260 -0.96 27620 2.268 1.27 中国移动 51.930 1.54 272519 81.128 1.41 中国人寿 12.540 -0.08 234075 19.591 3.11 中石油 55.550 2.78 49677 4.339 3.81 中石化 52.220 4.82 41522 4.079 4.32 汇丰控股 33.510 0.03 3851922 52.351 0.87 中电信 43.150 -0.58 11505 3.371 1.83 中国联通 10.440 0.58 169375 8.155 1.94 兖州煤业 3.760 -0.27 9635 2.937 1.63 华能国际 30.900 0.19 9274 6.034 2.10 南方航空 29.260 -1.94 14770 4.571 1.58 东方航空 23.770 -2.22 6978 3.713 1.19 中芯国际 4.160 -1.65 9272 0.650 1.55（完 ）
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。