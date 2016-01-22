《香港重要政经日程》--1月22日-2月2日

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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================== 今日重要政经消息=================
1月22日（周五）
-- 金地商置 公布年度业绩。
-- 永晖控股 公布中期业绩。
-- 金沙中国 董事会考虑派发中期息。
--09:00 穆迪亚洲主权、企业、银行及基建评级展望。
================== 近期重要政经消息=================
1月25日（周一）
-- 笔克远东 公布年度业绩。
1月26日（周二）
-- 公布12月份进出口数字。
--10:00 重庆农村商业银行 在中国举行股东特别大会。
--14:00 中国国航 在中国举行股东特别大会。
1月27日（周三）
-- 维达国际 公布年度业绩。
1月28日（周四）
-- 恒隆地产 公布年度业绩。
-- 恒隆集团 公布年度业绩。
--09:30 中铁股份 在中国举行股东特别大会。
1月29日（周五）
--09:00 哈尔滨电气 在中国举行股东特别大会。
--10:00 万达商业地产 在中国举行股东特别大会。
--14:30 深高速 在中国举行股东特别大会。
2月1日（周一）
--10:00 中国9号健康产业 在香港举行股东特别大会。
2月2日（周二）
--10:00 公布12月份零售销售数字。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。