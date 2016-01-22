全球金融：债券市场显露更多脆弱迹象--BIS研究

路透伦敦1月21日 - 国际清算银行(BIS)周四表示，有迹象显示固定收益市场愈发容易受到流动性下降的影响。

美国和德国公债价格分别在2014年10月和去年初出现剧烈震荡，人们这才注意到，如果交易活动突然减少，令投资者始料不及的价格震荡进一步加剧的话，那么就连全球最大的公债市场也会受到影响。

中央银行和资产管理公司的大规模买盘遏制了全球最大债市的流动性，监管收紧也抑制了银行业的做市能力。此外，程序化交易也会引发震荡。

BIS表示，市场流动性可以宽泛地定义为，在对价格影响有限的情况下，以低成本迅速执行大规模金融交易的能力。BIS并称，从买卖价差等衡量流动性的指标来看，自2013年底的初次评估以来，主权债券市场的流动性状况基无变化。

但该机构还称，基于数量的指标表明市场深度和交易规模均有缩减。交易规模因市场类别而有所不同。

BIS说，债市的流动性变化也受监管背景影响。

该机构并说，全球金融危机后监管加强抑制了交易商的风险偏好，导致很多交易商只有在能轻松为客户订单配对的情况下才会提供流动性，但避免在市况波动时报价。