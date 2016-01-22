版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 22日 星期五 08:51 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月22日

**证券时报**

--今明两年地方债发行将继续加大力度，投资主体扩容势在必行。财政部国库司副司长杨瑞金表示，研究面向社会保险基金、企业年金、住房公积金等发行地方债。

--英特尔 、澜起科技和清华大学签署协议，成立合资公司，研究新型处理器。

**第一财经日报**

--今年中国高铁国际合作，重点攻克目标包括莫斯科-喀山高铁、美国西部快线、马来西亚-新加坡高铁、两洋铁路、坦赞铁路等。

--国际货币基金组织总裁拉加德表示，中国仍存在沟通问题，市场希望知道中国政策防线，当前，市场看不清人民币究竟是挂钩美元还是真正转为盯住一篮子货币。

**东方早报**

--中信银行 完成定向增发，中国烟草公司认购所有增发股份，以119.18亿元成为中信银行第三大股东。

**21世纪经济报道**

--华人文化控股宣布新增1亿美元投资盛力世家，该公司专注体育营销业务。新引入的资金主要用于运动员经纪、体育赛事、体育内容制作、咨询等板块。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐