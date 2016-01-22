《中国报摘》--其他报纸重要消息1月22日

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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**证券时报**
--今明两年地方债发行将继续加大力度，投资主体扩容势在必行。财政部国库司副司长杨瑞金表示，研究面向社会保险基金、企业年金、住房公积金等发行地方债。
--英特尔 、澜起科技和清华大学签署协议，成立合资公司，研究新型处理器。
**第一财经日报**
--今年中国高铁国际合作，重点攻克目标包括莫斯科-喀山高铁、美国西部快线、马来西亚-新加坡高铁、两洋铁路、坦赞铁路等。
--国际货币基金组织总裁拉加德表示，中国仍存在沟通问题，市场希望知道中国政策防线，当前，市场看不清人民币究竟是挂钩美元还是真正转为盯住一篮子货币。
**东方早报**
--中信银行 完成定向增发，中国烟草公司认购所有增发股份，以119.18亿元成为中信银行第三大股东。
**21世纪经济报道**
--华人文化控股宣布新增1亿美元投资盛力世家，该公司专注体育营销业务。新引入的资金主要用于运动员经纪、体育赛事、体育内容制作、咨询等板块。(完)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。