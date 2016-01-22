《香港报摘》--其他报纸重要消息1月22日

**明报**

--瑞信亚洲区首席经济学家陶冬发表报告直指港元目前已正在受到狙击，重申相信金管局会尽全力维持联系汇率，但此举必会打击本地股市及楼市。

**星岛日报**

--置富产业信托 去年度可供分派收益8.85亿港元，按年增13.3%，每基金单位分派增12.5%至46.88仙。虽然近期零售业不景，但管理层指旗下的屋邨商场店铺，生意额不减反增，公司坐拥100亿港元资金，正考虑收购更多屋邨商场。

**苹果日报**

--香港证券业协会发表会员对今年股市展望及行业发展报告。在收回的167份问卷当中，有高达78%会员认为沪港通开通超过一年，对公司影响中性，对公司利好及利空的分别为12%及10%。

--滙丰控股 行政总裁欧智华出席达沃斯论坛期间表示，集团会在下月底公布年度业绩时，就迁册检讨提交一些“更新滙报”，但未必包括最终决定。

**东方日报**

--早前连番遭到沽空机构Glaucus Research狙击的瑞年国际 绝地反击，公司发表通告指已向美国法院起诉该沽空机构诽谤。

--国际清算银行表示，截至去年9月底止一季度，外资银行对中国借款人的贷款规模减少1,190亿美元，至8,770亿美元，为两年来最低水平，同比下滑17%。

**文汇报**

--中国石油 母公司中石油集团公布，去年其海外油气业务完成油气作业当量1.3825亿吨、权益当量7,202万吨，创历史新高，比上年分别增长8.5%和10.5%。（完）

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