全球金市：金价因欧洲央行政策暗示而承压，但周线仍有望收高

中国黄金升水本周仅小涨，而印度黄金价格则为贴水。

美国期金 攀升0.1%，至每盎司1,099.40美元。

欧洲央行总裁德拉吉周四表示，经济增长减速与通胀前景趋缓将迫使该央行在3月重新审视其政策立场。这是一个强烈信号，暗示央行可能在数月内出台更多宽松政策。

印度央行表示，基于一项新的货币化计划，政府将向银行支付2.5%的佣金，以释出该国庞大的黄金储备。

金矿和银矿2016年产量将可能下降，但相比黄金，白银价格更可能从产量减少中获益。(完)

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