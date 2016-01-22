全球金市：金价因欧洲央行政策暗示而承压，但周线仍有望收高

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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中国黄金升水本周仅小涨，而印度黄金价格则为贴水。
美国期金 攀升0.1%，至每盎司1,099.40美元。
欧洲央行总裁德拉吉周四表示，经济增长减速与通胀前景趋缓将迫使该央行在3月重新审视其政策立场。这是一个强烈信号，暗示央行可能在数月内出台更多宽松政策。
印度央行表示，基于一项新的货币化计划，政府将向银行支付2.5%的佣金，以释出该国庞大的黄金储备。
金矿和银矿2016年产量将可能下降，但相比黄金，白银价格更可能从产量减少中获益。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/王兴亚；审校 许娜/王丽鑫)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。