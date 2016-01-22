《全球汇市》美元持坚，受货币政策预期分化影响

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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欧元兑日圆 小跌约0.1%至127.88日圆，周四曾触及4月以来最低点126.17。
据日本经济新闻周五报导，日本央行正“认真考量”扩大其货币宽松举措，因油价下跌使央行实现其2%通胀目标变得空前困难。
报导称，日圆升值与股市下跌，也将是日本央行下次政策检讨的重点；央行将于1月28-29日举行为期两天的政策会议。
日本央行总裁黑田东彦称目前他并不考虑采用负利率政策，并暗示任何进一步货币宽松将可能采取扩大当前大规模资产购买计划的形式。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0846 1.0872 -0.24 -0.13 1.0860
美元/日圆 117.68 117.68 +0.00 -2.18 120.30
欧元/日圆 127.64 127.95 -0.24 -2.17 130.47
美元/瑞郎 1.0083 1.0069 +0.14 +0.65 1.0018
英镑/美元 1.4222 1.4217 +0.04 -3.50 1.4738
美元/加元 1.4269 1.4261 +0.06 +3.11 1.3839
美元/离岸人民币 6.6070 6.6015 +0.08 +0.59 6.5680
澳元/美元 0.7009 0.6996 +0.19 -3.66 0.7275
新西兰元/美元 0.6535 0.6524 +0.17 -4.25 0.6825
澳元/日圆 82.470 82.330 +0.17 -5.88 87.620
新西兰元/日圆 76.890 76.800 +0.12 -6.21 81.980
英镑/日圆 167.39 167.33 +0.04 -5.55 177.22
澳元/新西兰元 1.0725 1.0707 +0.17 +0.57 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 汪红英/许娜/陈宗琦/王兴亚；审校 张涛/徐文焰/张若琪)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。