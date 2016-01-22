《全球汇市》美元持坚，受货币政策预期分化影响

欧元兑日圆 小跌约0.1%至127.88日圆，周四曾触及4月以来最低点126.17。

据日本经济新闻周五报导，日本央行正“认真考量”扩大其货币宽松举措，因油价下跌使央行实现其2%通胀目标变得空前困难。

报导称，日圆升值与股市下跌，也将是日本央行下次政策检讨的重点；央行将于1月28-29日举行为期两天的政策会议。

日本央行总裁黑田东彦称目前他并不考虑采用负利率政策，并暗示任何进一步货币宽松将可能采取扩大当前大规模资产购买计划的形式。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0846 1.0872 -0.24 -0.13 1.0860

美元/日圆 117.68 117.68 +0.00 -2.18 120.30

欧元/日圆 127.64 127.95 -0.24 -2.17 130.47

美元/瑞郎 1.0083 1.0069 +0.14 +0.65 1.0018

英镑/美元 1.4222 1.4217 +0.04 -3.50 1.4738

美元/加元 1.4269 1.4261 +0.06 +3.11 1.3839

美元/离岸人民币 6.6070 6.6015 +0.08 +0.59 6.5680

澳元/美元 0.7009 0.6996 +0.19 -3.66 0.7275

新西兰元/美元 0.6535 0.6524 +0.17 -4.25 0.6825

澳元/日圆 82.470 82.330 +0.17 -5.88 87.620

新西兰元/日圆 76.890 76.800 +0.12 -6.21 81.980

英镑/日圆 167.39 167.33 +0.04 -5.55 177.22

澳元/新西兰元 1.0725 1.0707 +0.17 +0.57 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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