港报社评：股汇受压市场波动，更须切实防范风险--文汇报1月22日

昨日本港股市继续寻底，恒指回落18,500点水平，再创3年半低位。美国加息、人民币贬值、内地经济放缓、资金外流，导致港元息口持续上升，令本港股汇受压，金融市场大幅波动。更值得注意的是，息口上升拖累楼市下滑，是影响本港经济稳定的一大隐忧。目前香港受多种不明朗因素困扰，可能股汇楼风暴齐袭，重演亚洲金融风暴的一幕。当局必须提高警惕，切实防范金融风险，确保市场稳定。

在美联储加息的阴霾下，内地及新兴市场资金加速流走。联汇机制下，港元和美元挂鈎，当美元转强、资金外流，金管局或须持续买港元沽美元，令港元流动性减少，导致拆息抽升。再加上近日在内地出手打大鳄，人民币贬值有所回稳，港元反成为狙击目标，港元拆息抽升速度加快。

港汇异动，引起当局关注，金管局总裁陈德霖已表示，一旦港元触及7.85的水平，金管局就会入市卖出美元买入港元。作为银行同业拆息(HIBOR)指标的一个月拆息迫近0.35厘，创4年新高；三个月拆息则抽升至0.6267厘，创逾6年半最高。与一周前相比，一个月及三个月拆息都飙升逾54%。息率上升不利于股市，港股在本周二下破19,000点，创一年新低，恒生国企指数更跌至近7年新低，昨日港汇继续偏软，同业拆息续走高，港股全日泻逾300点。同时，环球股市信心脆弱，又担心内地经济进一步放缓，港股易跌难升，可能一浪低过一浪。

拆息继续抽高，另一令人忧虑的大风险，是楼市下滑。有大行预计，年底拆息会迫近2厘，中原集团主席施永青预计，农历年后楼价会跌15% ，最坏情况全年会跌3、4成。有大行亦持类似看法，认为本港未来3年的楼价大跌2成至3成，一线街道零售舖租金将从高位下跌3成至5成。众所周知，楼市对本港经济的影响举足轻重，物业资产价格大幅缩水，不仅会造成大量负资产，更危及本港金融体系的稳健，这无疑是一场大灾难。2003年沙士期间，在多重打击下楼市崩溃，市民饱受经济衰退、裁员减薪之苦，心有余悸。

有意见分析，此轮本港股汇齐跌，很有1998年亚洲金融风暴的影子。当年国际金融大鳄通过在本港股汇市场进行「双边操控」，重创本港金融市场。尽管港府击退大鳄，惟本港经济及金融体系元气大伤，需要多年时间才逐渐复元。目前本港楼市泡沫已处于巅峰状态，如果因为股汇风暴而令楼泡爆破，股汇楼均受重创，对香港的伤害较之亚洲金融风暴有过之而无不及。目前形势尚未算位高势危，但既然有前车之监，当然要未雨绸缪，绝不能掉以轻心，以免重蹈覆辙。当局除了密切监察外围金融市况，提醒投资者做好风险管理、谨慎行事之外，更要运筹帷幄，充分估计本港市场受到冲击的风险，加强与内地的相互合作支持，共同应对可能遇到的更复杂、更严峻的挑战。

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