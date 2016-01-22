港报社评：剪布两手准备，版权法案早了断--星岛日报1月22日

立法会虽然因为「长毛」议员梁国雄「甩辘」，昨日完成二读《版权（修订）条例草案》，但是，要三读完成立法程序，仍然要面对泛民主派议员持续拉布的重重困阻，政府不得不做两手准备，如果中途剪布不成，就撤回草案，以便立法会在余下几个月的有限时间内，能够通过积压着的其他重要事项。 剪布也好，撤回也好，有议员认为这条法案须要在春节前有个了结。春节后议会须要优先处理《施政报告致谢动议》和《财政预算案》，之后只剩下四个多月的时间，本届立法会的任期就会届满，所有未完成审议的法案都会胎死腹中，由九月选举产生的下一届立法会从头处理，现时正在排队及审议中的法案有二十条，加上日后新增项目，时间相当紧逼。

《版权（修订）条例草案》加强对付网络侵权行为，立法有助保障版权持有人的应有权益，有利本港发展知识产权交易中心。不过，当中涉及对「恶搞」讽刺政事的二次创作监管，引发言论和表达自由的争议，法案被反对者标签为「网络廿三条」，与激发数十万人「七一大游行」的《基本法》廿三条本地立法相提并论。虽然今次政府让步，就几个范畴的二次创作提供豁免，并且承诺日后会进一步检讨，但是网民群情汹涌，反对就这条法案「袋住先」。

青年一代在过去的区议会选举中已经显示力量，面对九月的立法会选举，泛民政党不能不正视网上反映的青年想法。由于泛民在议会中属于少数派，无力透过表决来推翻法案，只有透过拉布来逼使政府自动撤回法案。

早前一些没有明言参与拉布的泛民议员，受到网民包围，事态发展到最后是泛民集体拉布，单是故意缺席会议及多番在会议中途要主席点算出席人数，已经拖延了不少时间，包括导致两次流会。建制派议员为免再三流会，要在议会「坐定定」确保出席人数符合法定要求，亦显得心情烦躁。

比起反对法案的声音，支持法案的声音并不响亮，普罗市民不觉得问题贴身，版权组织初时没有努力向社会各方陈述立例需要，到势色不对才发力，已经无法扭转局面，期间发生的一些枝节，例如特首社交网页上载特首宴会上唱歌，被追讨版权费，虽然与今次法案没有直接关系，却加强市民对法案的戒心。对于立法会内就这条法案的拉布行为，不少市民已经由厌烦转到麻木。

昨天泛民「甩辘」，导致少了五人发言，点算人数的次数亦得以减少，节省了大约两小时。可是，拉布并没有停止，而且泛民吸收昨天的教训，当局趁隙加快步伐的机会不多。伺机剪布，则要做到合情合理合法，才能够避免触发更大的政治冲突和令建制派失分失票。在如此政治形势下，连政务司司长林郑月娥都承认不排除为大局着想而抽起法案。大家有了心理准备，政府面对威信打击，就要做好善后工夫了。

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