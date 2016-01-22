港报社评：汽油定价是否涉合谋，竞委会应厘清息争议--明报1月22日

国际油价持续下跌，纽约2月期油跌穿每桶27美元，创13年以来低位，重回2003年水平。有监于此，民航处公布由下月1日起，航空公司停止向乘客收取燃料附加费。不过，同样与油价变动有关的车用汽油价格，却未见按油价跌幅相应下调，即是说本港驾驶者在油价大幅下跌之下，仍然继续负担昂贵汽油价格。油公司就汽油价格变动，历来被指为「加快减慢」，在今次油价持续大幅下跌，更加突显。政府勿再默许不公平情况继续存在，要设法维护消费者利益；另外，竞争事务委员会应该把此事视为打响头炮的机会，研究和调查油公司是否涉及合谋定价，彻底解决油公司「加快减慢」和「加多减少」的问题。

纽约期油自去年全年下跌约三成，今年以来再跌约两成半，可是车用汽油价格却依旧延续油公司「跟升唔跟跌」的模式。据非正式统计，去年本港5家油公司经营的汽油，零售价平均跌幅仅约4%；至于将停收的航空客运燃料附加费，今年1月与同期比较跌幅超过八成。现在油价重回2003年水平，当年3月，民航处批准航空公司收取客运燃料附加费，13年后因为油价下跌而取消；然则飞机燃料可以回复正常，车用汽油为何却不能？个中分别，或许与客运燃料附加费须经民航处批准，车用汽油售价则不受规管有关。

车用汽油零售价减幅不够，社会上早有不满声音，政府的说法是汽油价减幅并无异常。例如2015年2月，消委会发表研究报告，指出国际原油价格在2013年上升，2014年下半年急剧下跌，消委会分析本地5间油公司的同期车用汽油价格，发现2013年原油价上升时油公司加价滞后约4日，而在2014年下半年原油价下跌时油公司则滞后8日才减价。因此，消委会认为油公司有「加快减慢」之嫌。

不过，环境局不同意消委会的结论，认为以本地燃油价与国际原油价走势比较并不适合，因为油公司进口的并非原油而是成品油，所以比较新加坡离岸价较适合。按环境局提供的情况，油公司不单没有「加快减慢」，反而是「加慢减快」，而在该段时间，原油价格与成品油的跌幅都是约五成左右，走势正常，云云。油公司有了政府背书，当时进一步声称原油价只是定价因素之一，须同时考虑折扣优惠、保险、地价、差饷、工资等营运成本，强调汽油价减幅未必与原油价走势相同。在政府与油公司连番说词之后，消委会的努力好像被化解了。不过，政府的说法，仍然未能解释同样是燃料，为何航空客运附加费与原油价同步大减，车用汽油减幅则差距悬殊。

即使「加快减慢」有争议，有学者弃用一贯比较汽油零售价与原油或新加坡离岸价是否同步加价或减价，改为分析两者的累积升跌幅度变化。其结果发现，在2013年底至2014年中的半年时间，汽油价上升了2%，而原油价下跌了7.3%，显示两者差距接近10个百分点。学者认为在这段时间内，油公司的营运成本不应该有大变化，因此，实际上反映油公司以「加多减少」手法，赚取更多利润。

油公司「加快减慢」和「加多减少」并非新议题，官方与社会对油价的着眼点或许有不同，不过，政府与油公司提供的数字和情况，并无详细资料。例如油公司的地价差饷在油价占多大比重，因而无从判别成品油减幅少是否合理。政府和油公司若坚持汽油售价不存在牟取不当暴利，就应该公布全部资料，以事实彻底「消灭」这个议题，使油公司毋须再背负「奸商」之名，政府也可以洗脱袒护油公司的嫌疑。

消委会表示进行油价研究时，囿于权限，未能取得油公司的成本结构及市场营销计划，因此无法判断是否存在合谋定价，建议竞委会运作之后研究油价市场。无独有偶，去月中《竞争条例》生效首日，运输业界请愿表达诉求，要求竞委会调查油公司是否涉及合谋定价，他们当时指出过去5年汽油及柴油价格调整各有205次和173次，其间都出现两家或以上油公司在调价时间、幅度及调整后价格完全相同，因此认为情况涉嫌违反《竞争条例》。5间油公司就价格和操作出现的诸多「巧合」，社会上大多认定另有文章，因而有「加快减慢」和「加多减少」的认知。竞委会应该研究和调查有关情况，若得出汽油定价并无不可告人之处，则一方面还油公司清白，也使市民知道真相后不再受困扰；若发现有违法行为，当然要依法处理了。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘