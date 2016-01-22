港报社评：林郑意兴阑珊，热厨房煮不出好菜--信报1月22日

不会留任，做返自己，讲得何其斩钉截铁。表明心迹的是政务司司长林郑月娥，她在接受报章专访之时更加明确表示，不会角逐下一任特首。至于是否支持现任特首梁振英寻求连任，林太拒绝回应。

如果不以立场先决的敌我角度细阅访问文章，撇开骂了再说的政治习惯，不难透过人道情怀看出林郑月娥决定离开官场热厨房的意兴阑珊。她在专访中提到：「大部分人都说，特别我老公说我愈来愈靓，因为心地善良，所以愈来愈靓。」这是为了反驳议员黄毓民的人身攻击，早前以毒舌闻名的黄议员怒斥之曰：「跟埋梁振英，相由心生，你睇你个样愈来愈肉酸！」身为特区第二号人物的堂堂司长，而且是天生爱美丽的女性，竟然当众被侮辱为肉酸，感觉绝对不良好。

根据《大公报》的专访，林郑月娥认为目前议会存在「劣质化」的倾向，有些议员破口就大骂，无论对不对，事实已经不重要了，最重要是口号，要响亮的口号，不能再让这种劣质化的文化在议会内外蔓延。对于议会内拉布成风，造成议案大塞车，她强调，议员虽然有监察政府的功能，但亦要履行立法和拨款的职责。谈及近年「本土主义」抬头，林郑月娥的看法是「本土」应该分清楚对香港的浓厚感情，以及「闭关」、「排外」的言论和行为，后者非常危险，会将香港推向一个极端，不但影响香港与内地的关系，还会损害香港对外的关系。

在前特首曾荫权口中称为「好打得」的林郑月娥，随着时间的消磨及政府施政的折腾，已经不是第一次表现出意兴阑珊的态度。她说过，官到无求胆自大；她说过，天堂已预留位置；她现在具体而微地宣称，明年六月三十日就会正式离任，不会回心转意继续政坛生涯。我们不禁要问，究竟是什么因素导致一位「好打得」的官场女将放弃继续打下去的擂台？莫非劣质化的政治环境是最主要的原因？果如是的话，谁又是劣质化的罪魁祸首？常言道，一只巴掌拍不响，若然有人认为立法会反对派议员蛮不讲理，非要把政府拖垮不可，动不动即祭出拉布伎俩，他们必然会反驳道，如果不是政府霸道在先，他们也不会事事对着干。

林郑月娥的无奈，在政改方案失败告终一役表露无遗。不管她做了多么大量的工作，无论她是否愿意跟雨伞运动的学生代表对话，到头来两面不讨好，甚至是猪八戒照镜，里外不是人。同时在这一役，本来民望相当高的林太，支持度拾级而下，目前已跌至出任司长以来的新低点。她说民望低反而有利慢慢淡出，无非自我解嘲而已。

政改方案惨淡落幕，究竟是「好打得」司长浪得虚名，还是任谁三头六臂亦无力扭转乾坤？平心而论，身处「一国」与「两制」的夹缝之间，上有北京落闸的千钧压力，下有渴求民主的群情汹涌，林郑月娥的无力感是可以理解的。与其说议会劣质化，不如说香港整体的政治布局碍于先天缺陷，由始至终无法优质化。具体来说，「一国」与「两制」的冲突愈来愈像火星撞地球，先是情绪化，后变劣质化，社会撕裂由此而生，林太即使心地善良也沦为人身攻击的出气袋。

做返自己云云，潜台词大概是不用再戴着面具假惺惺念官样对白，豁然从心所欲享受退休生活。可是有一个问题，有人翻查历史，林郑月娥在二○一二年担任发展局局长之时讲过「差不多够钟」，结果她再上一层楼出任政务司司长。至于梁振英，大家都记得，他曾经讲过N届都不选特首，结果他参选了，而且爆冷当选。如此说来，做返自己的林太会不会前言不对后语？不会角逐下一任特首的讲法，似乎不一定百分之百可信。

姑且相信林太离开官场的决定是真的，这已经足以令人感慨，热厨房实在是太热了，热得无法让「二厨」留下来煮出好菜。中央和特区政府有必要想想办法降温，否则热厨房与一众「嘴刁」食客的关系，将会愈来愈劣质化。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘