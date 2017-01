汤森路透1月22日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均为 GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前): 开始日期 结束日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 (日-月-年) (日-月-年) 21-1-2016 25-1-2016 BMO PCP.N Q3 2016 Precision Castparts Corp 22-1-2016 BMO STI.N Q4 2015 SunTrust Banks Inc 22-1-2016 BMO KSU.N Q4 2015 Kansas City Southern 22-1-2016 BMO GE.N Q4 2015 美国通用电气(奇异,GE) 22-1-2016 BMO COL.N Q1 2016 Rockwell Collins Inc 22-1-2016 BMO SYF.N Q4 2015 Synchrony Financial 22-1-2016 12:00 LM.N Q3 2016 Legg Mason Inc 25-1-2016 BMO HAL.N Q4 2015 哈里伯顿(Halliburton) 25-1-2016 BMO DHI.N Q1 2016 D.R. Horton Inc 25-1-2016 BMO MCD.N Q4 2015 麦当劳 25-1-2016 29-1-2016 BMO AMG.N Q4 2015 Affiliated Managers Group Inc 25-1-2016 BMO KMB.N Q4 2015 金佰利 25-1-2016 29-1-2016 AMC AMGN.OQ Q4 2015 Amgen Inc 25-1-2016 AMC ZION.OQ Q4 2015 Zions Bancorporation 26-1-2016 BMO GLW.N Q4 2015 康宁公司 26-1-2016 BMO PLD.N Q4 2015 Prologis Inc 26-1-2016 BMO FCX.N Q4 2015 Freeport-McMoRan Inc 26-1-2016 BMO DD.N Q4 2015 E I du Pont de Nemours and Co 26-1-2016 BMO GWW.N Q4 2015 W W Grainger Inc 26-1-2016 BMO WAT.N Q4 2015 Waters Corp 26-1-2016 BMO MMM.N Q4 2015 3M Co 26-1-2016 BMO LMT.N Q4 2015 洛克希德马丁 26-1-2016 BMO JNJ.N Q4 2015 强生 26-1-2016 BMO PH.N Q2 2016 Parker-Hannifin Corp 26-1-2016 BMO PG.N Q2 2016 宝洁(宝硷,P&G) 26-1-2016 BMO COH.N Q2 2016 Coach Inc 26-1-2016 11:00 DHR.N Q4 2015 Danaher Corp 26-1-2016 12:00 DOV.N Q4 2015 Dover Corp 26-1-2016 AMC COF.N Q4 2015 Capital One Financial Corp 26-1-2016 AMC CA.OQ Q3 2016 CA Inc 26-1-2016 AMC CB.N Q4 2015 ACE Ltd 26-1-2016 AMC AAPL.OQ Q1 2016 苹果 26-1-2016 AMC T.N Q4 2015 美国电话电报公司(AT&T) 26-1-2016 AMC SYK.N Q4 2015 Stryker Corp 26-1-2016 AMC TSS.N Q4 2015 Total System Services Inc 26-1-2016 AMC NAVI.OQ Q4 2015 Navient Corp 27-1-2016 NTS GD.N Q4 2015 General Dynamics Corp 27-1-2016 NTS EBAY.OQ Q4 2015 eBay Inc 27-1-2016 NTS LRCX.OQ Q2 2016 Lam Research Corp 27-1-2016 NTS PYPL.OQ Q4 2015 PayPal Holdings Inc 27-1-2016 BMO STJ.N Q4 2015 St. Jude Medical Inc 27-1-2016 BMO STT.N Q4 2015 道富银行 27-1-2016 BMO BA.N Q4 2015 波音 27-1-2016 01-2-2016 BMO CAM.N Q4 2015 Cameron International Corp 27-1-2016 BMO HES.N Q4 2015 Hess Corp 27-1-2016 01-2-2016 BMO RCL.N Q4 2015 Royal Caribbean Cruises Ltd 27-1-2016 BMO EMC.N Q4 2015 易安信电脑系统 27-1-2016 BMO ROK.N Q1 2016 罗克韦尔自动化 27-1-2016 BMO UTX.N Q4 2015 联合技术 27-1-2016 BMO TXT.N Q4 2015 德事隆(Textron Inc) 27-1-2016 BMO ANTM.N Q4 2015 Anthem Inc 27-1-2016 BMO BIIB.OQ Q4 2015 Biogen Inc 27-1-2016 13:00 NSC.N Q4 2015 Norfolk Southern Corp 27-1-2016 13:00 ITW.N Q4 2015 Illinois Tool Works Inc 27-1-2016 21:00 MCK.N Q3 2016 McKesson Corp 27-1-2016 AMC MUR.N Q4 2015 Murphy Oil Corp 27-1-2016 AMC JNPR.N Q4 2015 Juniper Networks Inc 27-1-2016 01-2-2016 AMC RHI.N Q4 2015 Robert Half International Inc 27-1-2016 AMC SLG.N Q4 2015 SL Green Realty Corp 27-1-2016 AMC SNDK.OQ Q4 2015 SanDisk Corp 27-1-2016 AMC QCOM.OQ Q1 2016 高通(Qualcomm) 27-1-2016 AMC TSCO.OQ Q4 2015 Tractor Supply Co 27-1-2016 AMC CTXS.OQ Q4 2015 Citrix Systems Inc 27-1-2016 AMC TXN.OQ Q4 2015 德州仪器(Texas Instruments Inc) 27-1-2016 AMC VRTX.OQ Q4 2015 Vertex Pharmaceuticals Inc 27-1-2016 AMC VAR.N Q1 2016 Varian Medical Systems Inc 27-1-2016 AMC URI.N Q4 2015 United Rentals Inc 27-1-2016 01-2-2016 AMC BRCM.OQ Q4 2015 Broadcom Corp 27-1-2016 AMC AMP.N Q4 2015 Ameriprise Financial Inc 27-1-2016 01-2-2016 AMC HBI.N Q4 2015 HanesBrands Inc 27-1-2016 AMC DFS.N Q4 2015 Discover Financial Services 27-1-2016 AMC FB.OQ Q4 2015 Facebook Inc 27-1-2016 AMC CCI.N Q4 2015 Crown Castle International Corp 28-1-2016 BMO HCA.N Q4 2015 HCA Holdings Inc 28-1-2016 BMO MKC.N Q4 2015 McCormick & Company Inc 28-1-2016 BMO ARG.N Q3 2016 Airgas Inc 28-1-2016 BMO PHM.N Q4 2015 PulteGroup Inc 28-1-2016 BMO BHI.N Q4 2015 Baker Hughes Inc 28-1-2016 BMO MO.N Q4 2015 Altria Group Inc 28-1-2016 BMO DGX.N Q4 2015 Quest Diagnostics Inc 28-1-2016 BMO RTN.N Q4 2015 雷神(Raytheon Co) 28-1-2016 BMO AN.N Q4 2015 AutoNation Inc 28-1-2016 BMO HOG.N Q4 2015 哈雷戴维森 28-1-2016 BMO NEE.N Q4 2015 NextEra Energy Inc 28-1-2016 BMO TMO.N Q4 2015 Thermo Fisher Scientific Inc 28-1-2016 BMO XEL.N Q4 2015 Xcel Energy Inc 28-1-2016 BMO ABT.N Q4 2015 雅培制药(Abbott Laboratories) 28-1-2016 BMO JCI.N Q1 2016 Johnson Controls Inc 28-1-2016 BMO VLO.N Q4 2015 Valero Energy Corp 28-1-2016 BMO HP.N Q1 2016 Helmerich and Payne Inc 28-1-2016 BMO AEP.N Q4 2015 American Electric Power Company Inc 28-1-2016 BMO TROW.OQ Q4 2015 T. Rowe Price Group Inc 28-1-2016 BMO BMY.N Q4 2015 必治妥施贵宝 28-1-2016 BMO NUE.N Q4 2015 Nucor Corp 28-1-2016 BMO SHW.N Q4 2015 Sherwin-Williams Co 28-1-2016 BMO CELG.OQ Q4 2015 Celgene Corp 28-1-2016 BMO NOC.N Q4 2015 Northrop Grumman Corp 28-1-2016 BMO SWK.N Q4 2015 Stanley Black & Decker Inc 28-1-2016 BMO LLY.N Q4 2015 礼来(Eli Lilly) 28-1-2016 BMO BLL.N Q4 2015 Ball Corp 28-1-2016 BMO HSY.N Q4 2015 好时(Hershey) 28-1-2016 BMO LLL.N Q4 2015 L-3 Communications Holdings Inc 28-1-2016 BMO ADS.N Q4 2015 Alliance Data Systems Corp 28-1-2016 BMO NDAQ.OQ Q4 2015 Nasdaq Inc 28-1-2016 BMO TWC.N Q4 2015 时代华纳有线 28-1-2016 BMO V.N Q1 2016 Visa Inc 28-1-2016 BMO MJN.N Q4 2015 Mead Johnson Nutrition Co 28-1-2016 12:00 IVZ.N Q4 2015 Invesco Ltd 28-1-2016 12:00 F.N Q4 2015 福特汽车 28-1-2016 12:15 UA.N Q4 2015 Under Armour Inc 28-1-2016 12:30 CAT.N Q4 2015 卡特彼勒(Caterpillar) 28-1-2016 12:30 ZBH.N Q4 2015 Zimmer Biomet Holdings Inc 28-1-2016 13:00 HAR.N Q2 2016 Harman International Industries Inc 28-1-2016 AMC EMN.N Q4 2015 Eastman Chemical Co 28-1-2016 AMC WDC.OQ Q2 2016 Western Digital Corp 28-1-2016 AMC MSFT.OQ Q2 2016 微软(Microsoft) 28-1-2016 AMC EA.OQ Q3 2016 艺电(Electronic Arts) 28-1-2016 AMC BCR.N Q4 2015 C R Bard Inc 28-1-2016 AMC AMZN.OQ Q4 2015 亚马逊(Amazon.com) 28-1-2016 AMC KLAC.OQ Q2 2016 KLA-Tencor Corp 28-1-2016 AMC SWKS.OQ Q1 2016 Skyworks Solutions Inc 28-1-2016 AMC WRK.N Q1 2016 WestRock Co 29-1-2016 BMO NWL.N Q4 2015 Newell Rubbermaid Inc 29-1-2016 BMO PX.N Q4 2015 Praxair Inc 29-1-2016 BMO PCAR.OQ Q4 2015 PACCAR Inc 29-1-2016 BMO APD.N Q1 2016 Air Products and Chemicals Inc 29-1-2016 BMO HON.N Q4 2015 霍尼韦尔(Honeywell) 29-1-2016 BMO CL.N Q4 2015 高露洁(Colgate-Palmolive) 29-1-2016 BMO XRX.N Q4 2015 施乐(全录,Xerox) 29-1-2016 BMO SPG.N Q4 2015 Simon Property Group Inc 29-1-2016 BMO AAL.OQ Q4 2015 美国航空 29-1-2016 BMO CVX.N Q4 2015 雪佛龙(Chevron) 29-1-2016 BMO MA.N Q4 2015 万事达卡(MasterCard Inc ) 29-1-2016 BMO STX.OQ Q2 2016 希捷(Seagate Technology) 29-1-2016 BMO PSX.N Q4 2015 Phillips 66 29-1-2016 BMO ABBV.N Q4 2015 艾伯维(AbbVie) 29-1-2016 BMO TYC.N Q1 2016 Tyco International PLC 29-1-2016 11:00 WHR.N Q4 2015 惠而浦(Whirlpool) 29-1-2016 11:45 CNX.N Q4 2015 CONSOL Energy Inc