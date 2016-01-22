澳洲经济指标总览--1月22日

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月3日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 逆差29.06 逆差32.47
出口(较前月) +1% -3%
进口(较前月) -1% 持平
零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 2月5日
(较前月) 11月 +0.4% +0.6%
就业市场(经季节调整) 2月18日 就业人口(较前月变动,万人) 12月 -0.1 +7.50 全职就业人口(较前月变动,万人) +1.76 +4.73
失业率 5.8% 5.8% 就业参与率 65.1% 65.3%
消费者物价指数(CPI) 1月27日 总体CPI(较前季) 第三季 +0.5% +0.7%
(较上年同期) +1.5% +1.5% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.3% +0.6%
(较上年同期) +2.1% +2.2% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.3% +0.5%
(较上年同期) +2.2% +2.4%
国际贸易价格指数 1月28日 进口物价(较前季) 第三季 +1.4% +1.4% 出口物价(较前季) 持平 -4.4%
国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 3月1日 经常帐收支 第三季 赤字181 赤字205 商品与服务贸易收支 逆差74.38 逆差109.46
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 3月2日
(较前季) 第三季 +0.9% +0.3%
(较上年同期) +2.5% +1.9% (完)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。