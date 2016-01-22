中国货币市场：央行红包雨过后短期流动性有改善，跨节资金预期仍谨慎

路透上海1月22日 - 中国央行公开市场逆回购、SLO、MLF和SLF等多轮“红包雨”过后，银行间资金市场周五短期流动性有所改善，七天以内的资金供给得到恢复。不过下周还要面对CNH缴纳存准，以及春节现金备付压力渐增，跨节资金预期仍偏谨慎。

上海一银行交易员称，“今天七天以内的都比较宽裕，但长端还是比较谨慎，央行放钱肯定是有作用的。”

她并表示，央行本周连环动作令市场略安心，但下周开始，春节现金备付压力会逐步加大，跨春节的资金预期还不敢掉以轻心。

不包括未公布规模的SLF，央行本周除进行5,550亿元逆回购外，周一和周三进行了总额2,050亿的SLO(短期流动性调节工具)，周二和周四进行总额7,625亿元MLF(中期借贷便利)。加上800亿元国库现金定期存款，扣除2,400亿逆回购到期和当周到期的SLO，本周净投放达13,075亿元。

至于此前央行要求机构不得以超过规定的利率借入资金，北京一银行交易员指出，在流动性得到缓和后，这种规定已经意义不大。

中国央行周四明确表示按需足额提供流动性支持，以稳定春节前不安的市场情绪。交易员并透露，此前央行分支机构曾通知，要求地方金融机构若以高于设定的各期限SLF利率，从市场上借入资金，需要提前报备。

其他因素方面，近日仍有转债申购，预计也会对资金面造成扰动。

据国信证券统计，从当前到春节前夕，资金流出或达到3万亿元，其中可以划分为两种属性的资金缺口：长期属性的资金缺口(缴税+外汇)为大致1万亿元附近；短期波动性资金缺口(提现因素+缴准)大致为2万亿元附近。

中国央行周一表示，决定自1月25日起对境外金融机构境内存放执行正常存款准备金率。这一措施不会影响境内人民币流动性，央行将综合运用各种货币政策工具保持银行体系流动性合理充裕。这亦证实了路透此前的报导。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:08 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.0280 2.0915 -6.35

七天 2.3245 2.4150 -9.05

14天 3.6988 3.6449 +5.39

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.4100 5.4600 -205.00

七天 2.8850 2.9500 -6.50

14天 3.0600 3.0000 +6.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.0500 2.0000 +5.00

七天 2.4800 2.5000 -2.00

14天 3.7000 3.8000 -10.00

Shibor

其中:隔夜 2.0280 2.0140 +1.40

七天 2.4000 2.4050 -0.50

三个月 3.0310 2.9860 +4.50