香港个股：玖龙纸业预计中期净利大跌54%，因人民币贬值带来汇兑亏损

路透香港1月22日 - 中国大型造纸企业玖龙纸业 称，预计截至2015年底止中期净利同比大跌54%，因人民币贬值带来巨额汇兑亏损。

玖龙纸业周四晚间的公告称，预计中期净利约3.1亿元人民币，上年同期则为6.79亿元；倘撇除汇兑亏损约10.1亿元，期内净利则按年升144%。该公司将于2月底刊发中期业绩。

公司表示，“由于人民币汇率中间价报价机制改革，人民币兑美元及其他货币的汇率中间价经历大幅变动，而此对本公司于本期间的盈利造成影响。”

不过，受销量增加带动，公司同期之销售收入按年升4%至约163.2亿元。包装纸板及环保型文化用纸销量按年升6%至约670万吨。

玖龙纸业自811汇改股价累计挫逾三成，周五早盘初段一度涨近9%，香港时间09:37，升6.94%，报4.16港元。（完）

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