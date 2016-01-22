香港个股：玖龙纸业预计中期净利大跌54%，因人民币贬值带来汇兑亏损

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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路透香港1月22日 - 中国大型造纸企业玖龙纸业 称，预计截至2015年底止中期净利同比大跌54%，因人民币贬值带来巨额汇兑亏损。
玖龙纸业周四晚间的公告称，预计中期净利约3.1亿元人民币，上年同期则为6.79亿元；倘撇除汇兑亏损约10.1亿元，期内净利则按年升144%。该公司将于2月底刊发中期业绩。
公司表示，“由于人民币汇率中间价报价机制改革，人民币兑美元及其他货币的汇率中间价经历大幅变动，而此对本公司于本期间的盈利造成影响。”
不过，受销量增加带动，公司同期之销售收入按年升4%至约163.2亿元。包装纸板及环保型文化用纸销量按年升6%至约670万吨。
玖龙纸业自811汇改股价累计挫逾三成，周五早盘初段一度涨近9%，香港时间09:37，升6.94%，报4.16港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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