中国票据市场：资金紧叠加风险事件转贴利率上扬，关注春节前流动性

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透上海1月22日 - 中国票据市场本周转贴利率上扬，因资金紧张叠加风险事件影响，导致卖压大增。后半段价格虽有回落，但仍较上周五水平至少上涨30-40个基点(bp)。具体品种上，电子票据因安全性优势，受欢迎程度进一步提升。
交易员认为，央行本周多渠道放水后资金紧势有所缓和，但春节前预期依旧谨慎。预计节前转贴价格上涨可能大于下跌，幅度需要视流动性后续变化而定。
上海一银行交易员表示，本周转贴价格一度随直贴大举上行，近两日稍回落，但仍明显超出上周末水平。
“除了资金紧，(受风险事件影响)有不少行开始处置一些票据，造成前几天几乎全是卖的，没有买的。这两天稍微恢复一点。”她称。
本地媒体21世纪经济报道日前报导，一家大型银行的分支机构，涉入数十亿元人民币票据案件。
不包括未公布规模的SLF，央行本周除进行5,550亿元逆回购外，周一和周三进行了总额2,050亿的SLO(短期流动性调节工具)，周二和周四进行总额7,625亿元MLF(中期借贷便利)。加上800亿元国库现金定期存款，扣除2,400亿逆回购到期和当周到期的SLO，本周净投放达13,075亿元。
华南一银行交易员并透露，转贴票据价格从周四午后开始企稳，足月电子票据最新成交在年息3.30%-3.40%之间。至于春节前价格走势，则预计易涨难跌，“再看资金情况吧。”
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)
**路透中国银票转贴参考率(全国)报价
**路透中国银票回购参考率报价 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。