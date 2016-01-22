中国票据市场：资金紧叠加风险事件转贴利率上扬，关注春节前流动性

路透上海1月22日 - 中国票据市场本周转贴利率上扬，因资金紧张叠加风险事件影响，导致卖压大增。后半段价格虽有回落，但仍较上周五水平至少上涨30-40个基点(bp)。具体品种上，电子票据因安全性优势，受欢迎程度进一步提升。

交易员认为，央行本周多渠道放水后资金紧势有所缓和，但春节前预期依旧谨慎。预计节前转贴价格上涨可能大于下跌，幅度需要视流动性后续变化而定。

上海一银行交易员表示，本周转贴价格一度随直贴大举上行，近两日稍回落，但仍明显超出上周末水平。

“除了资金紧，(受风险事件影响)有不少行开始处置一些票据，造成前几天几乎全是卖的，没有买的。这两天稍微恢复一点。”她称。

本地媒体21世纪经济报道日前报导，一家大型银行的分支机构，涉入数十亿元人民币票据案件。

不包括未公布规模的SLF，央行本周除进行5,550亿元逆回购外，周一和周三进行了总额2,050亿的SLO(短期流动性调节工具)，周二和周四进行总额7,625亿元MLF(中期借贷便利)。加上800亿元国库现金定期存款，扣除2,400亿逆回购到期和当周到期的SLO，本周净投放达13,075亿元。

华南一银行交易员并透露，转贴票据价格从周四午后开始企稳，足月电子票据最新成交在年息3.30%-3.40%之间。至于春节前价格走势，则预计易涨难跌，“再看资金情况吧。”

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价