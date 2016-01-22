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亚洲 | 2016年 1月 22日 星期五 09:48 BJT

《汇市简讯》美元/日圆脱离118，但仍获得良好买盘

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* 日股日经指数成功守住早盘大多数涨幅,带来利好

* 仍关注日本央行下周决策会议有何行动

* 届时不太可能放松政策，但近期内可能影响市场

* 周二高点118.11，关注其上的停止单，下道阻力位于118.50之下

(完)

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