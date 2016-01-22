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亚洲 | 2016年 1月 22日 星期五 10:08 BJT

金属期市：伦铜料录得10月来最大周线涨幅，受益于中国需求回温

欧洲央行总裁德拉吉周四表示，经济增长减速与通胀前景趋缓将迫使该央行在3月重新审视其政策立场。这是一个强烈信号，暗示央行可能在数月内出台更多宽松政策。

中国国家电网董事长刘振亚周四表示，由于输电项目的时间设置意味着今年比去年需要更少的资金，国家电网将削减2016年投资预算。但2016-2020年总投资额将较前五年增长逾25%。

美国上周初请失业金人数升至六个月高位，说明在经济大幅放缓，且主要股市下跌之际，就业市场势头有所减弱。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦/汪红英；审校 张涛/王丽鑫)

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