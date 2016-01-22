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亚洲 | 2016年 1月 22日 星期五 10:18 BJT

《汇市简讯》美元/坡元上扬，许多买家在1.4300下方入场

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* 美元/坡元上涨，此前在1.4300下方获得良好买盘

* 据传银行间投机客和杠杆账户逢低买进

* 经济前景欠佳打压坡元人气

* 美元/坡元最新报1.4336-41，高见1.4340，目前为止低见1.4305(完)

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