《汇市简讯》美元/坡元上扬，许多买家在1.4300下方入场

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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0203GMT
* 美元/坡元上涨，此前在1.4300下方获得良好买盘
* 据传银行间投机客和杠杆账户逢低买进
* 经济前景欠佳打压坡元人气
* 美元/坡元最新报1.4336-41，高见1.4340，目前为止低见1.4305(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 张荻)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。