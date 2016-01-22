台湾汇市：台币早盘实质汇价稳中趋贬，因外资汇出进口商续抢美元

路透台北1月22日 - 台币兑美元 周五早盘实质汇价稳中趋贬。交易员表示，受韩元止跌反弹激励，台币跟着走升，惟随即吸引外商银行及进口商买盘大举涌入，阻碍台币升势并再度贬破33.700。

他们指出，欧洲央行暗示3月可能再推出量化宽松政策，重创欧元走势，市场避险情绪略温；早盘韩元止跌劲升，台币跟着韩元走升，惟台币强升态势仅维持数分钟，在进口商和外资纷纷进场买美元冲击下，台币又回到贬值轨道。

〞早盘台币一度跟着韩元走升，但进口商和油款通通进来买美金，感觉台币又要贬了。〞一位大型商银交易员说。

他们指出，开年以来台币跌跌不休，不但进口商很紧张，散户看到台币贬不停也开始紧张起来，因外资、进口商和散户均站在同一方向，进场抢买美元，料短线台币难脱贬势。

一位大型商银交易员说，今年不确定因素充斥，全球股汇市乱流不断，台币因台湾总体经济不佳，台币几乎没有升值理由，将持续往贬值方向走。

台币早盘实质交易区间落在33.645-33.739；上日在33.670-33.770。

本地时间10:34，韩元兑美元 报1,205.1，上日收在1,213.7；台股加权指数 涨1.00%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价缩减；目前一个月美元/台币远汇 报33.715/33.740，上日收在33.635。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•33.650-33.800

最新相关报导链接：

--《全球汇市》美元持坚，受货币政策预期分化影响