《路透晚报》--1月22日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--达沃斯论坛：中国证监会副主席称，政府有办法支持经济

中国证监会副主席方星海周四参加达沃斯世界经济论坛会议时表示，中国有办法避免经济更急剧地放缓，特别是在财政政策方面。

--中国就业：2015年末登记失业率4.05%，养老金支出未被挪作他用--人社部

最新数据显示，中国2015年末城镇登记失业率持稳于4.05%，人力资源和社会保障部预计今年就业形势还是会延续总体稳定的态势，经济结构调整进程中出现的减员主要发生在个别区域和行业。

--中国政策：按燃煤和可再生能源发电机组上网电量征结构调整专项资金--财政部

为支持工业企业结构调整，中国财政部周五发布关于征收工业企业结构调整专项资金有关问题的通知，按照燃煤和可再生能源发电机组上网电量（含市场化交易电量）、燃煤自备电厂自发自用电量和规定的征收标准征收工业企业结构调整专项资金，自2016年1月1日起施行。

--中国政策：对新能源汽车推广应用进行核查，鼓励建充电设施--财政部

中国财政部周五表示，对2013、2014年度获得中央财政补助资金的新能源汽车，以及申请2015年度中央财政补助资金的新能源汽车有关情况开展核查。核查内容包括财政资金使用及管理情况、企业新能源汽车生产情况、新能源汽车用户车辆运行使用情况。

--路透调查：台湾第四季经济料衰退0.25%，出口不佳欠缺成长动能

台湾去年外贸表现疲弱，出口动能不佳，路透调查显示，去年第四季经济成长率料为衰退0.25%。

【金融】

--中国金融：社保基金出资逾11亿元投资东方资产管理股份公司，持股2%

中国全国社保基金理事会日前称，根据国务院对中国东方资产管理公司转型改制问题的批复，全国社会保障基金理事会与财政部共同发起设立中国东方资产管理股份有限公司；近日，全国社保基金理事会与财政部签署了发起人协议，其中，全国社保基金理事会出资11.07亿元，持股2%。

--中国金融：财政部研究面向社保基金及住房公积金等发行地方债--报载

中国证券时报周五援引财政部国库司副司长杨瑞金称，今年积极的财政政策力度将会加大，并阶段性提高财政赤字率，做好地方债和国债发行平稳衔接；同时进一步提高地方债发行定价市场化水平，并研究面向社会保险基金、企业年金、住房公积金等发行地方债。

--中国金融：KKR称与东方资产和东方藏山合作开发在华商机

美国私募股权公司KKR & Co周五表示，已经联合了一家中国大型国有资产管理公司和一家地方投资管理公司，在中国一起开发信贷和不良资产方面的商机。

--《台湾金融市场一周展望》开年后金融市场不平静，视美联储是否出手稳信心

2016年以来全球金融市场没平静过。下周美国联邦储备理事会(FED)即将开会，市场寄望美联储能释出鸽派讯息，减缓市场恐慌；此外，人民币和港元走向也会是市场关注焦点。

【固定收益】

--中国信用债：山东山水水泥再曝债券违约，18亿元中票未如期兑付本息

中国山东山水水泥集团有限公司周四晚公告称，其在银行间市场发行的中期票据13山水MTN1于当日到期，未能按期足额兑付本息，已构成实质性违约。这也是继此前的超短期融资券15山水SCP001之后，山东山水水泥第二只发生违约的银行间债券。

--新债招标：中国三个月贴现国债加权中标收益率2.1885%--业内人士

业内人士周五透露，中国财政部上午招标的100亿元人民币三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为2.1885%，边际中标收益率为2.2081%，投标倍数3.86倍。

--中国新债：高评级致BC省熊猫债受多元投资者认购，融资将用于对华贸易投资

周四发行的中国银行间债市第二单主权熊猫债创下熊猫债发行利率最低记录。加拿大不列颠哥伦比亚省（BC省）财政厅长周五表示，周四发行情况说明中国市场对于高评级主权主体发债的追捧；而此次熊猫债融资最终将用于对中国的投资和贸易。

--中国货币市场：央行红包雨过后短期流动性有改善，跨节资金预期仍谨慎

中国央行公开市场逆回购、SLO、MLF和SLF等多轮“红包雨”过后，银行间资金市场周五短期流动性有所改善，七天以内的资金供给得到恢复。不过下周还要面对CNH缴纳存准，以及春节现金备付压力渐增，跨节资金预期仍偏谨慎。

--中国债市动态：资金压力减缓现券收益率续小降，春节前料仍谨慎偏多

中国银行间债市周五早盘现券收益率继续震荡小降，国债期货亦稳步走好。随着央行连环放水救场，资金压力有所减缓，而现券此前表现本就相对坚挺，在市场谨慎情绪缓和后，买气很快恢复。

--中国票据市场：资金紧叠加风险事件转贴利率上扬，关注春节前流动性

中国票据市场本周转贴利率上扬，因资金紧张叠加风险事件影响，导致卖压大增。后半段价格虽有回落，但仍较上周五水平至少上涨30-40个基点(bp)。具体品种上，电子票据因安全性优势，受欢迎程度进一步提升。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘续窄幅波动，即期市场购汇为主但交易量有所减少

人民币兑美元即期周五早盘维持窄幅波动，中间价略升。交易员称，市场连日平静，市场已领会监管层意图，料平稳走势延续至春节。客盘仍以购汇为主但交易量有所减少，一些自营盘美元多头亦开始减仓。

--中国外汇：去年12月银行结售汇逆差大增，贬值预期不减料逆差续扩

中国去年12月银行结售汇逆差环比大增逾六成，除了年底旺盛的购汇实需之外，强烈的人民币贬值预期也让购汇节节攀升。由于今年前两周人民币快速大跌加剧了贬值预期，料1月结售汇逆差仍将扩大。

--《人民币综述》央行能否玩转“不可能三角”

最近央妈很忙，不断地在“不可能三角”中寻找微妙的平衡，当然守住不发生系统性风险的“代价”也不小，监管层祭出多项管制措施抑制做空人民币的投机势力，人民币国际化及离岸市场建设遭受打击，但应看到开放的趋势难以逆转，规范市场也是为了更好的发展。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量收升1.3%，全球金融市场走强缓和投资者紧张情绪

中国股市沪综指周五缩量收升1.3%。分析师指出，昨夜欧洲央行有关货币宽松的言论提振全球金融市场走势，国内投资者紧张情绪有所缓和，今日A股高开后震荡回落午盘续走高，个股普涨，但成交量继续低迷，显示人气仍然不足，预计短线沪综指将在2,900-3,000点间反复震荡。

--中国证券：上交所对一大宗交易买入帐户暂停交易，因其影响市场价格

自大股东减持新规发布以后，中国上海证交所密切关注大股东减持行为。周四，一个大股东大宗交易的买入帐号因其连续卖出并影响市场价格，被上证所暂停盘中交易。

--中国行业：截至去年12月网民达6.88亿，互联网普及率过半--互联网中心

中国互联网络信息中心(CNNIC)周五发布第37次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2015年12月，中国网民规模达6.88亿，互联网普及率达到50.3%，半数中国人已接入互联网。

--中国个股：中国建筑和中国中铁分获埃及基建合同，项目金额逾40亿美元

在中国国家主席习近平近日访问埃及期间，中国两家大型基建公司--中国建筑股份有限公司和中国中铁股份有限公司分别获得埃及当地一项基建工程合同，两项目合同金额共计40多亿美元。

--中国个股：中国重工2015年预亏25-28亿，行业低迷及减值准备计提等所致

中国上市船舶类企业中国重工公告，2015年业绩预计亏损在25-28亿人民币之间，而2014年公司的净利润是21.2亿元，行业低迷及大额减值准备计提等是导致亏损的主要原因。

--香港个股：玖龙纸业预计中期净利大跌54%，因人民币贬值带来汇兑亏损