《汇市简讯》澳元/美元消息面好坏参半

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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0219GMT
* 澳元/美元开盘报0.7000，之后下探日内新低0.6987，现报0.6995
* 美元兑商品货币走高，兑欧元整固可观涨幅
* 澳元表现相对好于新西兰元，澳元/新西兰元升至近1.0730
* 临近周末，澳元消息面好快参半(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 张若琪)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。