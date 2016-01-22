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亚洲 | 2016年 1月 22日 星期五 10:38 BJT

《汇市简讯》澳元/美元消息面好坏参半

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* 澳元/美元开盘报0.7000，之后下探日内新低0.6987，现报0.6995

* 美元兑商品货币走高，兑欧元整固可观涨幅

* 澳元表现相对好于新西兰元，澳元/新西兰元升至近1.0730

* 临近周末，澳元消息面好快参半(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 张若琪)

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