韩国金融市场：韩股韩元双双上扬，受油价反弹和欧洲央行评论提振

“今日上涨可能是近期跌势后的技术性反转。油价自12年低位回升以及德拉吉关于未来政策放松的评论提升风险偏好，”三星证券股票分析师Kim Yong-goo称。

涨势普遍，上涨股与下跌股数量之比为3:1。

接近中午时外资卖超96亿韩元(796万美元)韩股，相较于过去11个交易日的大规模卖超，今日卖超规模相对较小。

韩元随新兴货币一起走高，受油价反弹及德拉吉讲话后海外基金买盘提振。

韩元兑美元 报1,205.4，较周四当地收盘价1,213.7涨0.7%。

韩国三年期公债3月合约 下滑0.04点，报109.74。

0155GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,205.4 1,213.7

日圆/韩元 10.2466/552 10.2230

韩国公债期货 * 109.74 109.78

韩国综合股价指数 1,870.63 1,840.53

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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