韩国金融市场：韩股韩元双双上扬，受油价反弹和欧洲央行评论提振

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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“今日上涨可能是近期跌势后的技术性反转。油价自12年低位回升以及德拉吉关于未来政策放松的评论提升风险偏好，”三星证券股票分析师Kim Yong-goo称。
涨势普遍，上涨股与下跌股数量之比为3:1。
接近中午时外资卖超96亿韩元(796万美元)韩股，相较于过去11个交易日的大规模卖超，今日卖超规模相对较小。
韩元随新兴货币一起走高，受油价反弹及德拉吉讲话后海外基金买盘提振。
韩元兑美元 报1,205.4，较周四当地收盘价1,213.7涨0.7%。
韩国三年期公债3月合约 下滑0.04点，报109.74。
0155GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,205.4 1,213.7
日圆/韩元 10.2466/552 10.2230
韩国公债期货 * 109.74 109.78
韩国综合股价指数 1,870.63 1,840.53
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王颖/刘秀红；审校 张若琪/张涛)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。