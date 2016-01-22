澳新汇市：澳元及新西兰元周线料大涨，市场冒险意愿回升

欧洲央行强烈暗示最快3月可能放宽政策 ，其评论有助于风险人气。这番话令欧元大幅下跌。

日圆则受一则有关日本央行的媒体报导的打压。据日本经济新闻周五报导，日本央行正“认真考量”扩大其货币宽松举措 ，或于下周会议时提出。

这些都帮助澳元兑欧元和日圆重新站稳脚步，周线可望上扬超过2%。

欧元兑澳元 周五跌0.4%报1.5471澳元，上周欧元曾高见1.6072澳元。澳元兑日圆 则升至82.37日圆，本周上涨2.4%。

新西兰元也是风险偏好改善的主要受惠者。新西兰元兑美元 报0.6521美元，脱离周三所及的四个月低点0.6348。

本周新西兰元兑美元上涨0.9%，兑日圆和欧元涨幅则在1.5%左右。(完)

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