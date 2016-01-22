澳新汇市：澳元及新西兰元周线料大涨，市场冒险意愿回升

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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欧洲央行强烈暗示最快3月可能放宽政策 ，其评论有助于风险人气。这番话令欧元大幅下跌。
日圆则受一则有关日本央行的媒体报导的打压。据日本经济新闻周五报导，日本央行正“认真考量”扩大其货币宽松举措 ，或于下周会议时提出。
这些都帮助澳元兑欧元和日圆重新站稳脚步，周线可望上扬超过2%。
欧元兑澳元 周五跌0.4%报1.5471澳元，上周欧元曾高见1.6072澳元。澳元兑日圆 则升至82.37日圆，本周上涨2.4%。
新西兰元也是风险偏好改善的主要受惠者。新西兰元兑美元 报0.6521美元，脱离周三所及的四个月低点0.6348。
本周新西兰元兑美元上涨0.9%，兑日圆和欧元涨幅则在1.5%左右。(完)
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全部现汇报价 (编译 张明钧/张若琪 审校 于春红)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。