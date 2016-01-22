芝加哥期市：玉米价格持坚，周线料将录得超1%涨幅

近月小麦期货 周线下跌近1%，连续第二周下滑。
由于空头解除对去年秋季美国丰产后的押注，令玉米获得支撑。此外，部分人士担心全球供应较预期紧俏，同样支持了玉米期价。
国际谷物理事会将2015-16年全球玉米的产量预估下调800万吨，至9.59亿吨，主要因为印度和遭逢旱灾冲击的南非收成不佳。
埃及国营谷物采购机构周四表示，已向罗马尼亚、法国与俄罗斯标购23.5万吨小麦。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 473.75 -1.25 -0.26% -0.16% 476.29 50
CBOT玉米 367.50 0.50 +0.14% -0.07% 364.85 63
CBOT大豆 882.00 3.50 +0.40% -0.17% 872.19 51
CBOT稻米 $11.01 $0.03 +0.27% +1.24% $11.36 44
美国原油 $29.73 $0.20 +0.68% +11.98% $34.12 41
汇率
欧元/美元 $1.085 -$0.004 -0.39% -0.54%
美元/澳元 0.699 0.009 +1.23% +1.27%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 刘秀红/陈宗琦；审校 王兴亚/张荻)