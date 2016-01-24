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亚洲 | 2016年 1月 25日 星期一 07:14 BJT

****主要国家经济指标预测--1月25日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

1月24日(日)

2350 日本贸易收支(亿日圆) 12月 顺差1,000 逆差3,797

出口(较上年同期) -6.8% -3.3%

进口(较上年同期) -16.4% -10.2%

1月25日(一)

0900 德国IFO企业景气判断指数 1月 108.4 108.7

现况指数 112.8 112.8

预期指数 104.1 104.7

0900 意大利经季节调整工业订单(较前月) 11月 -- +4.6%

未经季节调整工业订单(较上年同期) -- +2.2%

经季节调整工业销售(较前月) -- +2.0%

未经季节调整工业销售(较上年同期) -- +1.6%

1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 11月 -- -0.3%

未经季节调整零售销售(较上年同期) -- +1.8%

1100 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 12月初值 -- 顺差33.1

1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 1月 -- 负7

1530 美国达拉斯联储制造业活动指数 1月 -- 负20.10

2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.7% +1.3%

(较上年同期) +3.0% +2.7%

附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

1月22日(五)

0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 52.4 --

0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 50.0 51.3

服务业PMI 　50.6 50.2

综合PMI 50.5 --

0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 52.1 53.0

服务业PMI 55.4 55.6

综合PMI 54.5 --

0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 52.3 53.0

服务业PMI 53.6 54.2

综合PMI 53.5 54.2

0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 12月 68.71 103.5

公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 81.31 --

0930 英国零售销售(较前月) 12月 -1.0% -0.3%

(较上年同期) +2.6% +4.3%

扣除能源的零售销售(较前月) -0.9% -0.3%

(较上年同期) +2.1% +3.5%

1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -0.5% -0.4%

(较上年同期) +1.6% +1.7%

央行核心CPI(较前月) -0.4% -0.3%

(较上年同期) +1.9% +2.1%

1330 加拿大零售销售(较前月) 11月 +1.7% +0.2%

扣除汽车的零售销售(较前月) +1.1% +0.4%

1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 52.7 51.1

1500 美国成屋销售年率(万户) 12月 546 520

成屋销售(较前月) +14.7% +8.9%

1500 美国领先指标(较前月) 12月 -0.2% -0.1%

(完)

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