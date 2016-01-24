主要国家经济指标预测--1月25日****

更正-《全球重要经济事件一览表》--1月19日-1月26日
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
1月24日(日)
2350 日本贸易收支(亿日圆) 12月 顺差1,000 逆差3,797
出口(较上年同期) -6.8% -3.3%
进口(较上年同期) -16.4% -10.2%
1月25日(一)
0900 德国IFO企业景气判断指数 1月 108.4 108.7
现况指数 112.8 112.8
预期指数 104.1 104.7
0900 意大利经季节调整工业订单(较前月) 11月 -- +4.6%
未经季节调整工业订单(较上年同期) -- +2.2%
经季节调整工业销售(较前月) -- +2.0%
未经季节调整工业销售(较上年同期) -- +1.6%
1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 11月 -- -0.3%
未经季节调整零售销售(较上年同期) -- +1.8%
1100 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 12月初值 -- 顺差33.1
1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 1月 -- 负7
1530 美国达拉斯联储制造业活动指数 1月 -- 负20.10
2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.7% +1.3%
(较上年同期) +3.0% +2.7%
附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
1月22日(五)
0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 52.4 --
0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 50.0 51.3
服务业PMI 50.6 50.2
综合PMI 50.5 --
0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 52.1 53.0
服务业PMI 55.4 55.6
综合PMI 54.5 --
0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 52.3 53.0
服务业PMI 53.6 54.2
综合PMI 53.5 54.2
0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 12月 68.71 103.5
公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 81.31 --
0930 英国零售销售(较前月) 12月 -1.0% -0.3%
(较上年同期) +2.6% +4.3%
扣除能源的零售销售(较前月) -0.9% -0.3%
(较上年同期) +2.1% +3.5%
1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -0.5% -0.4%
(较上年同期) +1.6% +1.7%
央行核心CPI(较前月) -0.4% -0.3%
(较上年同期) +1.9% +2.1%
1330 加拿大零售销售(较前月) 11月 +1.7% +0.2%
扣除汽车的零售销售(较前月) +1.1% +0.4%
1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 52.7 51.1
1500 美国成屋销售年率(万户) 12月 546 520
成屋销售(较前月) +14.7% +8.9%
1500 美国领先指标(较前月) 12月 -0.2% -0.1%
(完)
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%