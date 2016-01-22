《全球汇市》美元走坚，受货币政策分化预期影响

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0842 1.0872 -0.28 -0.17 1.0860
美元/日圆 117.71 117.68 +0.03 -2.15 120.30
欧元/日圆 127.63 127.95 -0.25 -2.18 130.47
美元/瑞郎 1.0075 1.0069 +0.06 +0.57 1.0018
英镑/美元 1.4208 1.4217 -0.06 -3.60 1.4738
美元/加元 1.4277 1.4261 +0.11 +3.16 1.3839
美元/离岸人民币 6.6097 6.6015 +0.12 +0.63 6.5680
澳元/美元 0.6996 0.6996 +0.00 -3.84 0.7275
新西兰元/美元 0.6524 0.6524 +0.00 -4.41 0.6825
澳元/日圆 82.340 82.330 +0.01 -6.03 87.620
新西兰元/日圆 76.780 76.800 -0.03 -6.34 81.980
英镑/日圆 167.26 167.33 -0.04 -5.62 177.22
澳元/新西兰元 1.0722 1.0707 +0.14 +0.54 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 张若琪/孙国玉/刘秀红/王丽鑫/陈宗琦；审校 王洋/李爽/张涛)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。