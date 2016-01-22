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亚洲 | 2016年 1月 22日 星期五 12:01 BJT

《全球汇市》美元走坚，受货币政策分化预期影响

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0842 1.0872 -0.28 -0.17 1.0860

美元/日圆 117.71 117.68 +0.03 -2.15 120.30

欧元/日圆 127.63 127.95 -0.25 -2.18 130.47

美元/瑞郎 1.0075 1.0069 +0.06 +0.57 1.0018

英镑/美元 1.4208 1.4217 -0.06 -3.60 1.4738

美元/加元 1.4277 1.4261 +0.11 +3.16 1.3839

美元/离岸人民币 6.6097 6.6015 +0.12 +0.63 6.5680

澳元/美元 0.6996 0.6996 +0.00 -3.84 0.7275

新西兰元/美元 0.6524 0.6524 +0.00 -4.41 0.6825

澳元/日圆 82.340 82.330 +0.01 -6.03 87.620

新西兰元/日圆 76.780 76.800 -0.03 -6.34 81.980

英镑/日圆 167.26 167.33 -0.04 -5.62 177.22

澳元/新西兰元 1.0722 1.0707 +0.14 +0.54 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 张若琪/孙国玉/刘秀红/王丽鑫/陈宗琦；审校 王洋/李爽/张涛)

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