中国债市动态：资金压力减缓现券收益率续小降，春节前料仍谨慎偏多

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率继续震荡小降，国债期货亦稳步走好。随着央行连环放水救场，资金压力有所减缓，而现券此前表现本就相对坚挺，在市场谨慎情绪缓和后，买气很快恢复。
交易员并指出，经济疲弱短期内看不到转势迹象，加上避险资产匮乏，债市配置需求还有进一步释放潜力，虽然春节前备付需求依旧对流动性有扰动，但央行本周行动已表明了明确的维稳态度，料资金面整体可控，节前现券料仍谨慎偏多。
“收益率早上纠结了一波，现在慢慢往下走点了，TF（国债期货）涨得不错。”华中一银行交易员表示。
他并谈到，经济还很弱，而且配置需求仍在，偏强的市场格局应能延续，不过随着收益率不断下行，市场分歧也进一步加剧，“现在的波动好大，10年（利率债）动不动就5-6个bp（基点），今年应该做波段挺好的，进进出出。”
上海一银行交易员亦谈到，目前尽管也面临一定的止盈压力，但在避险资产不足的情况下，债市买盘力量仍占据优势，至少在春节前现券走势还相对乐观。
中国央行再度进行了中期借贷便利(MLF)操作共3,525亿元人民币，其中三个月、六个月、一年期均为1,175亿元，利率分别为2.75%、3.0%和3.25%；这亦是央行本周第二次、一周内第三次进行MLF操作，其中六个月品种利率较上周五的3.25%调降了25个基点(bp)。
而本周起为缓解资金紧张，央行每日都有动作，先后采用SLO(短期流动性调节工具)、逆回购和MLF等多种方式投放资金，加上财政部800亿元国库现金定存招标，本周净投放资金达13,075亿元。
一级市场方面，财政部上午招标的100亿元人民币三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为2.1885%，明显低于二级估值水平；该债边际中标收益率为2.2081%，投标倍数3.86倍。
剩余期限近10年的国开债活跃券150218 最新收益率报价为3.0250%/3.0150%，上日尾盘为3.05%/3.02%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1603 早盘收报100.935元人民币，较上日结算价涨0.06%；10年期国债主力合约T1603 收报100.500元，较上日结算价涨0.11%。(完) (发稿 边竞；审校 曾祥进)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。