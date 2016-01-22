中国债市动态：资金压力减缓现券收益率续小降，春节前料仍谨慎偏多

路透上海1月22日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率继续震荡小降，国债期货亦稳步走好。随着央行连环放水救场，资金压力有所减缓，而现券此前表现本就相对坚挺，在市场谨慎情绪缓和后，买气很快恢复。

交易员并指出，经济疲弱短期内看不到转势迹象，加上避险资产匮乏，债市配置需求还有进一步释放潜力，虽然春节前备付需求依旧对流动性有扰动，但央行本周行动已表明了明确的维稳态度，料资金面整体可控，节前现券料仍谨慎偏多。

“收益率早上纠结了一波，现在慢慢往下走点了，TF（国债期货）涨得不错。”华中一银行交易员表示。

他并谈到，经济还很弱，而且配置需求仍在，偏强的市场格局应能延续，不过随着收益率不断下行，市场分歧也进一步加剧，“现在的波动好大，10年（利率债）动不动就5-6个bp（基点），今年应该做波段挺好的，进进出出。”

上海一银行交易员亦谈到，目前尽管也面临一定的止盈压力，但在避险资产不足的情况下，债市买盘力量仍占据优势，至少在春节前现券走势还相对乐观。

中国央行再度进行了中期借贷便利(MLF)操作共3,525亿元人民币，其中三个月、六个月、一年期均为1,175亿元，利率分别为2.75%、3.0%和3.25%；这亦是央行本周第二次、一周内第三次进行MLF操作，其中六个月品种利率较上周五的3.25%调降了25个基点(bp)。

而本周起为缓解资金紧张，央行每日都有动作，先后采用SLO(短期流动性调节工具)、逆回购和MLF等多种方式投放资金，加上财政部800亿元国库现金定存招标，本周净投放资金达13,075亿元。

一级市场方面，财政部上午招标的100亿元人民币三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为2.1885%，明显低于二级估值水平；该债边际中标收益率为2.2081%，投标倍数3.86倍。

剩余期限近10年的国开债活跃券150218 最新收益率报价为3.0250%/3.0150%，上日尾盘为3.05%/3.02%。