中国汇市：人民币早盘续窄幅波动，即期市场购汇为主但交易量有所减少

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
* 人民币早盘窄维持幅波动
* 中间价略升，继续维稳
* 客盘净购汇，购汇量有所减少
* 汇率春节前看稳，之后看央行意图
路透北京1月22日 - 人民币兑美元即期 周五早盘维持窄幅波动，中间价略升。交易员称，市场连日平静，市场已领会监管层意图，料平稳走势延续至春节。客盘仍以购汇为主但交易量有所减少，一些自营盘美元多头亦开始减仓。
他们并指出，市场的贬值预期并没有改变，但恐慌式购汇已消失，客盘购汇主要源自实需，一些银行的客盘购汇已经减少一半以上。由于市场平稳，加上持仓成本高，一些机构自营盘亦减少了在即期市场的操作。
“盘面平稳主要是央行和高层维稳，价格也是他们说了算。市场也领会他们意思，不会往上做；央行也会给量，（美元汇价）不会上去。”一股份行交易员称。“市场预期春节之前不会动了，春节之后就看央行怎么想了。”
中国外管局周四稍晚称，中国去年12月银行结售汇逆差环比大增逾六成，除了年底旺盛的购汇实需之外，强烈的人民币贬值预期也让购汇节节攀升。由于今年前两周人民币快速大跌加剧了贬值预期，料1月结售汇逆差仍将扩大。
中国证监会副主席方星海周四参加达沃斯世界经济论坛会议时表示，中国有办法避免经济更急剧地放缓，特别是在财政政策方面。
北京时间11:52，人民币兑美元 即期报6.5796元，上日收报6.5793元，上日夜盘最终报价为6.5797元。今日人民币兑美元中间价 报6.5572元，上日中间价为6.5585元。人民币兑美元即期成交额 为71.31亿美元，上日半日为85.71亿美元。
全球汇市方面，美元兑一篮子货币周五走坚。目前对美国联邦储备理事会(美联储/FED)进一步升息的预期降温，同时对其他主要央行放松货币政策的预期升温。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8993元, 上日尾盘为6.898元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6105/6.612元, 上一交易日尾盘报6.6036元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5795；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。