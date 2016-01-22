中国汇市：人民币早盘续窄幅波动，即期市场购汇为主但交易量有所减少

* 人民币早盘窄维持幅波动

* 中间价略升，继续维稳

* 客盘净购汇，购汇量有所减少

* 汇率春节前看稳，之后看央行意图

路透北京1月22日 - 人民币兑美元即期 周五早盘维持窄幅波动，中间价略升。交易员称，市场连日平静，市场已领会监管层意图，料平稳走势延续至春节。客盘仍以购汇为主但交易量有所减少，一些自营盘美元多头亦开始减仓。

他们并指出，市场的贬值预期并没有改变，但恐慌式购汇已消失，客盘购汇主要源自实需，一些银行的客盘购汇已经减少一半以上。由于市场平稳，加上持仓成本高，一些机构自营盘亦减少了在即期市场的操作。

“盘面平稳主要是央行和高层维稳，价格也是他们说了算。市场也领会他们意思，不会往上做；央行也会给量，（美元汇价）不会上去。”一股份行交易员称。“市场预期春节之前不会动了，春节之后就看央行怎么想了。”

中国外管局周四稍晚称，中国去年12月银行结售汇逆差环比大增逾六成，除了年底旺盛的购汇实需之外，强烈的人民币贬值预期也让购汇节节攀升。由于今年前两周人民币快速大跌加剧了贬值预期，料1月结售汇逆差仍将扩大。

中国证监会副主席方星海周四参加达沃斯世界经济论坛会议时表示，中国有办法避免经济更急剧地放缓，特别是在财政政策方面。

北京时间11:52，人民币兑美元 即期报6.5796元，上日收报6.5793元，上日夜盘最终报价为6.5797元。今日人民币兑美元中间价 报6.5572元，上日中间价为6.5585元。人民币兑美元即期成交额 为71.31亿美元，上日半日为85.71亿美元。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周五走坚。目前对美国联邦储备理事会(美联储/FED)进一步升息的预期降温，同时对其他主要央行放松货币政策的预期升温。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8993元, 上日尾盘为6.898元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6105/6.612元, 上一交易日尾盘报6.6036元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5795；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。