日本经济：财相麻生太郎保证“必定”如期在2017年4月上调消费税至10%

路透东京1月22日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，日本“必定”如期在2017年4月将消费税从8%调高到10%，以赢得市场和其他国家的信任。

麻生太郎对国会发表财政政策演说时做出保证。部分市场人士一直臆测，政府可能再度推迟第二阶段的上调消费税计划。

2014年4月的第一阶段上调消费税令日本经济衰退后，政府已将第二阶段加税计划延后了18个月。

然而首相安倍晋三周五在国会的另一场政策演说，仅简短提及调高消费税计划，和麻生太郎的坚定保证形成强烈对比。

麻生太郎并誓言继续致力于振兴经济并修补公共财政，以实现在2021年3月止的会计年度达到基本预算盈余的目标，即不计发债所得及偿债支出时收支盈余。

有鉴于公债发行量庞大，麻生太郎表示，他将与市场密切沟通，致力维持财政纪律并适当管理债务。

“实现经济重振和财政整顿绝非易事。”麻生太郎向国会提出4月起新财年政府预算案以待批准时告诉国会。

麻生太郎说，“我们将凝聚努力，确保遵循安倍内阁2012年12月上任以来的政策。