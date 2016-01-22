日本经济：财相麻生太郎保证“必定”如期在2017年4月上调消费税至10%

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透东京1月22日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，日本“必定”如期在2017年4月将消费税从8%调高到10%，以赢得市场和其他国家的信任。
麻生太郎对国会发表财政政策演说时做出保证。部分市场人士一直臆测，政府可能再度推迟第二阶段的上调消费税计划。
2014年4月的第一阶段上调消费税令日本经济衰退后，政府已将第二阶段加税计划延后了18个月。
然而首相安倍晋三周五在国会的另一场政策演说，仅简短提及调高消费税计划，和麻生太郎的坚定保证形成强烈对比。
麻生太郎并誓言继续致力于振兴经济并修补公共财政，以实现在2021年3月止的会计年度达到基本预算盈余的目标，即不计发债所得及偿债支出时收支盈余。
有鉴于公债发行量庞大，麻生太郎表示，他将与市场密切沟通，致力维持财政纪律并适当管理债务。
“实现经济重振和财政整顿绝非易事。”麻生太郎向国会提出4月起新财年政府预算案以待批准时告诉国会。
麻生太郎说，“我们将凝聚努力，确保遵循安倍内阁2012年12月上任以来的政策。
他指出，日本正脱离“通缩式滑坡”，就业和家庭收入均因企业获利创新高而有稳定改善。麻生太郎并誓言强化努力以实现“强劲的经济”。(完) (编译 张若琪 审校 高琦)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。