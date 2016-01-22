台湾新债：百威英博30年固定利率美元债以4.915%定价--消息

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透台北1月22日 - 两位消息人士周五表示，拥有百威啤酒的全球最大啤酒制造商--百威英博 ，将在台湾发行30年期固定利率美元债，满五年及之后每一年可开始赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.915%定价。
消息人士指出，百威英博美元债共募资14.7亿美元。
百威英博去年7月首度来台发行30年期美元零息债，当时募资5.65亿美元。
路透暂时无法联络到百威英博对此评论。(完)
台湾主要外币债券发行一览请参见 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。