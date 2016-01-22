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亚洲 | 2016年 1月 22日 星期五 13:25 BJT

台湾新债：百威英博30年固定利率美元债以4.915%定价--消息

路透台北1月22日 - 两位消息人士周五表示，拥有百威啤酒的全球最大啤酒制造商--百威英博 ，将在台湾发行30年期固定利率美元债，满五年及之后每一年可开始赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.915%定价。

消息人士指出，百威英博美元债共募资14.7亿美元。

百威英博去年7月首度来台发行30年期美元零息债，当时募资5.65亿美元。

路透暂时无法联络到百威英博对此评论。(完)

台湾主要外币债券发行一览请参见 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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