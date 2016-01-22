台湾新债：百威英博30年固定利率美元债以4.915%定价--消息

路透台北1月22日 - 两位消息人士周五表示，拥有百威啤酒的全球最大啤酒制造商--百威英博 ，将在台湾发行30年期固定利率美元债，满五年及之后每一年可开始赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.915%定价。