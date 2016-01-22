日本个股：日本显示器将从2018年开始量产OLED智能手机显示屏

路透东京1月22日 - 日本显示器公司(JDI) 表示，将从2018年开始量产有机电激发光显示器(OLED)，旨在追赶韩国竞争对手。外界猜测苹果 可能很快为其智能手机iPhone采用此类显示屏。

日本显示器已经在向苹果供货智能手机屏幕，但面临来自韩国LG显示器 等亚洲同行的激烈竞争。

“我们将利用我们先进的薄膜晶体管技术优势，来开发OLED显示屏，”日本显示器研发中心主管Akio Takimoto周五对记者表示。

媒体报导称，苹果可能最早2018年开始让iPhone使用OLED显示屏；LG显示器和三星电子 旗下生产面板的子公司或将成为候选供应商。 (完) (编译 王兴亚；审校 张明钧)