日本个股：日本显示器将从2018年开始量产OLED智能手机显示屏

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透东京1月22日 - 日本显示器公司(JDI) 表示，将从2018年开始量产有机电激发光显示器(OLED)，旨在追赶韩国竞争对手。外界猜测苹果 可能很快为其智能手机iPhone采用此类显示屏。
日本显示器已经在向苹果供货智能手机屏幕，但面临来自韩国LG显示器 等亚洲同行的激烈竞争。
“我们将利用我们先进的薄膜晶体管技术优势，来开发OLED显示屏，”日本显示器研发中心主管Akio Takimoto周五对记者表示。
媒体报导称，苹果可能最早2018年开始让iPhone使用OLED显示屏；LG显示器和三星电子 旗下生产面板的子公司或将成为候选供应商。 (完) (编译 王兴亚；审校 张明钧)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。