背景资料：台湾主要人民币债券发行情况一览

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透台北1月22日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾第一档人民币债券，此后台湾人民币债券市场开始发展。
根据柜买中心统计，台湾人民币债券(宝岛债)流通在外金额为616亿元人民币，2015年已发行人民币债311.72亿元；2014年则共发行了208亿人民币。
各档宝岛债次级交易代码请参阅
以下为路透整理2013年来在台湾发行的主要人民币债券一览表：
(由公司发行)
2015年
日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期
2015.03 韩国高速 9.0 4.45 3
2015.02 开曼统一实业 1.42 4.20 3
2015.01 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7
2014年
日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期
2014.08 统一中控 5.0 3.50 3
5.0 3.90 5
2014.07 烨辉海外子公司 3.0 5.00 3
Golden Developments Holdings
2014.01 统一中控 10.0 3.60 3
2013年
日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期
2013.05 东元电机 3.0 3.00 3
2013.05 远东新世纪 5.0 2.95 3 (由金融机构发行)
2015年
日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期
2015.12 韩国产业银行 13.0 4.20 3
2015.09 法国东方汇理银行 8.0 4.20 5
2015.08 法国兴业银行 1.1 4.31 5
2015.08 韩国产业银行 12.0 4.10 3
2015.08 花旗集团 5.3 4.27 5
2015.08 德意志银行新加坡分行 3.0 4.50 5
2015.08 高盛 5.2 4.30 3
2015.08 麦格理集团 2.7 4.00 3
1.0 4.12 5
2015.08 马来亚银行 3.23 4.10 3
2015.07 韩国进出口银行 10.0 4.10 3
2015.07 法国兴业银行 2.0 4.00 5
2015.07 法国东方汇理银行 7.0 4.20 5
2015.07 摩根士丹利 4.8 4.40 5
0.8 4.10 3
2015.07 法国兴业银行 2.6 4.10 5
2015.07 FONTERRA 8.0 4.50 10
2015.07 摩根士丹利 5.0 4.02 5
2015.07 德意志银行新加坡分行 7.8 4.05 5
2015.07 法国兴业银行 5.8 3.82 5
2015.06 中国银行台北分行 15.0 3.95 5
5.0 4.05 7
5.0 4.15 10
5.0 4.40 15
2015.06 法国东方汇理银行 9.60 4.00 5
2015.06 德意志银行新加坡分行 4.30 4.00 5
2015.05 德意志银行新加坡分行 16.50 4.30 5
2015.04 法国兴业银行 3.00 4.70 5
2015.04 Nomura International 6.75 5.00 5
Funding
2015.04 法国东方汇理银行 2.45 4.80 3
2015.04 法国兴业银行 1.00 4.50 3
2015.04 德意志银行新加坡分行 8.00 4.80 4
2015.04 First Gulf Bank 4.00 5.00 3
2015.03 元大银行 2.65 4.55 2
2015.03 Intesa Sanpaolo Bank 4.25 5.25 3
2015.03 中美洲经济整合银行 8.0 4.75 3
2015.03 摩根士丹利 2.0 4.34 5
2015.03 元大银行 2.5 4.60 3
2015.03 友利银行 5.0 4.50 3
2015.03 高盛 9.4 4.55 4
2015.03 韩亚金融集团 5.5 4.60 3
2015.03 麦格理集团 6.0 4.40 5
2015.03 法国兴业银行 10.0 4.03 3
2015.03 韩国进出口银行 10.0 4.40 3
2015.03 德意志银行新加坡分行 9.92 4.00 3
2015.03 高盛 5.25 0 12
2015.03 韩国进出口银行 5.0 4.20 7
2015.03 马来亚银行 4.1 4.12 5
2015.02 韩国进出口银行 3.0 4.05 5
2015.02 摩根士丹利 9.8 4.00 5
2014年
日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期
2014.12 招商银行香港分行 10.0 4.05 5
2014.12 交通银行台北分行 2.0 3.30 2
9.0 3.75 5
7.0 3.90 7
2.0 4.00 10
2014.11 建银亚洲 7.0 3.30 2
10.0 3.75 5
10.0 3.95 7
6.0 4.08 10
2014.11 元大宝来证券 3.6 3.50 2
6.4 3.60 3
2014.11 凯基证券 2.0 3.50 2
2014.10 中美洲开发银行(CABEI) 5.0 3.85 5
2014.09 中国工商银行新加坡分行 7.0 3.70 5
13.0 3.95 7
2014.09 中国银行台北分行 5.0 3.25 2
10.0 3.75 5
5.0 4.00 7
2014.09 中国建设银行台北分行 8.0 3.35 3
6.0 3.75 5
6.0 4.00 7
2014.08 中国农业银行香港分行 17.0 3.40 3
3.0 3.80 5
2014.06 中国交通银行香港分行 10.0 3.45 3
5.0 3.85 5
5.0 4.15 7
2014.01 韩国进出口银行 5.0 4.50 10
2013年
日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期
2013.12 中国建设银行香港分行 20.0 3.25 3
2013.12 中国银行香港分行 10.0 3.15 2
10.0 3.25 3
2013.12 中国交通银行香港分行 8.0 3.40 3
4.0 3.70 5
2013.12 中国农业银行香港分行 12.5 3.30 3
2.5 3.60 5
2013.06 德意志银行 10.0 2.45 3
1.0 2.65 5
(附带选择权)
2013.05 彰化银行 10.0 2.90 3
2013.03 中国信托银行 10.0 2.90 3
注: *表新增 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。