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货币新闻 | 2016年 1月 22日 星期五 14:05 BJT

国际油市：油价延续涨势，欧美寒冷天气提振需求

布兰特原油 涨0.98美元至每桶30.23美元，脱离27.10美元低点，周线或录得逾4%的涨幅。

油价因美国东岸和欧洲大陆部分地区的严寒和暴风雪天气受到支撑，取暖油需求受到提升。

但路透气象数据显示，当前的寒流可能不会持续很长时间。

交易员称，年初至本周中期间油价挫跌30%后，很多持空仓的投资者就已决定获利了结。他们现在趁低位买进，提振了原油期货价格。

分析师称导致低油价的基本因素依然未变，全球原油过剩供应达到每日在100万桶以上。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/王颖；审校 张荻/白云)

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