国际油市：油价延续涨势，欧美寒冷天气提振需求

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因各类船舶运费走低
波罗的海海岬型船运价指数 下滑8点，或0.48%，至1,665点。海岬型船舶日均获利下降178美元，报12,334美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
布兰特原油 涨0.98美元至每桶30.23美元，脱离27.10美元低点，周线或录得逾4%的涨幅。
油价因美国东岸和欧洲大陆部分地区的严寒和暴风雪天气受到支撑，取暖油需求受到提升。
但路透气象数据显示，当前的寒流可能不会持续很长时间。
交易员称，年初至本周中期间油价挫跌30%后，很多持空仓的投资者就已决定获利了结。他们现在趁低位买进，提振了原油期货价格。
分析师称导致低油价的基本因素依然未变，全球原油过剩供应达到每日在100万桶以上。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/王颖；审校 张荻/白云)
波罗的海海岬型船运价指数 下滑8点，或0.48%，至1,665点。海岬型船舶日均获利下降178美元，报12,334美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透1月19日 - 美国劳工部周四公布： * 一周续请失业金人数为204.6万人(预估为207.3万人) * 一周初请失业金人数四周均值为24.7万人 * 一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.4万人) 周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率 01/14/17 234,000 246,750 -- -- 01/07/17 249,000-R 257,000-R 2,046,000 1.5 12/31/16 237,000 258,250 2,093,000-R 1.5 12/24/16 267,000 263,500 2,116,000 1.5 12/17/16 275,000 263,750 2,105,000
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