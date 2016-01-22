更新版 1-台湾货币市场：短率高位小幅上扬，月底调度审慎以对

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
* 月底多缺不一，拆款利率略见上扬 * 下周交割因子较多，短率仍有调高机会 * 短票与RP利率都小幅上调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北1月22日 - 台湾银行间短率高位周五小幅上扬。交易人士指出，在农历年关资金需求以及外资汇 出等多重因素影响下，市场多缺不一，但拆入方只要满足拆出方的条件，也不至于调度无门。 展望下周，银行交易人士表示，由于月底可能有国库借款、美元债与国库券陆续交割，再加上周一是尾牙 ，以及银行提领新钞等紧缩因子交互影响，预料短率还有持续上扬的空间。 〞下周应该会小紧吧，月底到了啊。〞一位大型银行交易人士说。 另一大型公股银行交易员表示，今日拆款利率仍小幅走高。从往来银行状况判断，资金多缺不一，不会调 不到钱。 一大型票券商交易主管则称，对下周交割的状况要谨慎看待，目前银行大多只愿意拆出短钱，能提供跨月 拆款的家数仅约4-5家。 下周紧缩因子有:周一HSBC Bank plc美元债交割，金额2.5亿；周三Natixis SA美元债交割，金额2.38亿 ；周三182天期国库券交割，预定金额300亿台币。 因应农历年新钞需求，台湾银行从1月起陆续排定银行提领新钞，根据央行统计，周四通货发行数来到1.9 51兆(万亿)，较1日约增加1,460.86亿。 本地时间 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均 0.232% 0.232% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.210-0.330% 0.210-0.320% --一周拆款利率区间 0.230-0.380% 0.230-0.380% --两周拆款利率区间 0.350-0.400% 0.260-0.400% **发票量增加** 在短票市场方面，大型票券交易商指出，今日发票量例行增加，由于前一天已预先框好，纵然大型金融机 构没有开门，但也能顺利调平。 大型票券商交易商表示，这两天短票成交利率高点见到0.39%，交易对象为对利率有所要求的劳退基金， 这也显示银行端对于买票的需求不高。 〞成交利率有上来0.5基点，今天发行量比较大。〞一大型票券商交易商说。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.378%，前日0.371%； 上日区间在0.30-0.39%，前日0.30-0.41%；上日成交量73.94亿台币，前日77.22亿台币。60天期上日的平均利 率在0.380%，前日在0.374%，上日区间0.30-0.39%，与前日相同；上日成交61.48亿台币，前日73.37亿台币。 今日大型票券商与银行间承作落点在农历年关前的短票，成交利率在0.33-0.35%。年关后的成交利率则在 0.35-0.38%，部分高见0.39%。 台湾央行周五称，共发行5,676亿台币定存单。与今日到期金额5,693.0亿台币相较，存单发行余额减17亿 台币。 下周中央银行定存单到期总额为1兆3,119亿台币，到期分布为：周一2,736亿；周二5,615.5亿；周三2,32 9.5亿；周四2,427亿以及周五11亿台币。 拆款中心资料 显示，周五的超额准备为219亿台币，累积至周日超额准备为4,921亿台币、加计前期 1%的超额准备为8,165亿台币。 **RP利率走高** 债券附买回(RP)市场方面，交易商表示，今日资金状况略见好转，除到单续外，有外商银行甚至提供新钱 可承做。不过市场预料下周月底效应将更加明显，使得利率有所提高。 一证券商交易员并指出，下周接近月底，周一又是尾牙，再加上陆续有国库券、美元债券要交割，紧缩因 子较多，因此RP利率可能还会走高。 〞今天好一点，下周应该也不好调。〞一大型票券商交易员说。 今天证券商农历年前公债的附买回利率成交区间落在0.35-0.37%，上日在0.34-0.35%，年后在0.35-0.37% ，银行端农历年前在0.35-0.38%，年后在0.37-0.40%；农历年前公司债RP主要成交在0.40-0.45%，年后成交靠 向区间上缘。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率也走高；短天期公债附买回利率区间落在0.25-0.35%，上日 在0.25-0.33%；短天期公司债附买回利率区间大致在0.33-0.39%，上日0.33-0.38%。跨年成交仍少。(完) (审校 曾祥进)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。